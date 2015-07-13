مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند تحرکی جدید است، گفت: اگرچه طی سال گذشته، رشد اقتصادی در کشور به واسطه رشد صنعتی و معدنی رقم مناسبی را تجربه کرد اما اکنون خوشبینانه‌ترین برآوردهای در اقتصاد ایران حکایت از رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی دارد که به نظر می‌رسد باید برای افزایش آن، دولت از تمام توان خود برای حمایت از بخش تولید و پیشران اقتصاد، دریغ نکند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سال گذشته رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید که همین رشد هم، مدیون بخش تولید به عنوان یک بخش پیشران اقتصاد است، این در حالی است که همین رشد هم مرهون دستیابی به افزایش تولید در تمامی بخش‌های صنعتی و معدنی نیست بلکه بار عمده‌ای از این افزایش را بالا رفتن تولید خودرو به خود اختصاص داده است و صنایع همچنان بی‌رونق، در رکود به سر می‌برند.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی در سه ماهه انتهای سال گذشته نسبت به فصول قبل از خود، کاهش را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد روند کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۴، آغاز شده، این در شرایطی است که هنوز بخش‌های پشتیبانی کننده از تولید، صنعت را در ریل رونق قرار نداده‌اند و حتی از آماری هم که برای افزایش تسهیلات بانکی از سوی سیستم بانکی ارایه می‌شود، سهم عمده‌ای به استمهال اختصاص می‌یابد در حالی که برای حمایت از رونق بخش تولید، تسهیلات جدید مدنظر است.

