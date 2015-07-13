محمدحسین کفراشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ثبتنام اینترنتی دانشآموزان پایه هفتم شاهد و ایثارگر، اظهار کرد: امسال ۸۳ هزار نفر برای پایه اول متوسطه (هفتم) ثبتنام اینترنتی کردهاند.
وی افزود: نتایج ثبتنام اول مرداد ماه اعلام میشود و خانوادهها تا دهم مرداد موظفند برای ثبتنام و ارائه مدارک به مدارس مراجعه کنند.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دانشآموزانی که ثبتنام کردهاند، با دریافت کد رهگیری میتوانند از وضعیت ثبتنام خود مطلع شوند و فرصت دارند تا ۱۰ روز مدارک ثبتنام خود را برای ثبتنام قطعی به مدرسه مربوطه ارائه دهند.
کفراشی افزود: تعداد ۱۷ هزار دانشآموزی که ثبتنام کردهاند، توسط بنیاد شهید شرایط آنان تایید شده است که جزو خانواده جانباز، آزاده، ایثارگر و یا رزمنده هستند و تعداد ۲۵ هزار نیز خوداظهاری کردهاند که خانواده آنان، رزمنده یا جزو نیروهای جهادگر یا وابستگی به شهدا دارند.
وی ادامه داد: اگر پس از تایید ثبتنام این دسته از دانشآموزان، آنان نتوانند مدارک لازم را ارائه دهند، از پذیرش در مدارس شاهد حذف میشوند و کسانی که جزو ظرفیت هستند، پذیرفته میشوند.
به گفته مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش، کل ظرفیت پذیرش دانشآموزان در مدارس شاهد و ایثارگر ۲۷ هزار نفر است.
کفراشی یادآور شد: تعداد ۴۰ هزار نفر حداقل دارای اولویتهای یک، دو یا سه بودهاند. اگر مدرسهای فضای خالی داشته باشد، از سایر دانشآموزان که جزو دسته شاهد و ایثارگر نیستند، پذیرفته میشوند؛ مگر اینکه تراکم ایثارگری در مدرسهای بالا باشد.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای اصلی وزارت آموزش و پرورش، خدماترسانی به خانواده شهدا و ایثارگر است، بیان کرد: در سنوات گذشته به دلیل اعمال نفوذ، دانشآموزان آزاد پذیرش بالایی در مدارس شاهد و ایثارگر داشتند، اما امسال بیشترین آمار جامعه هدف را در ثبتنام داشتهایم.
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