مشکل زباله با فرهنگ سازی و مشارکت مردم حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه همزمان با روز جهانی بدون کیسه های پلاستیکی، برنامه ای با همین عنوان توسط سازمان پسماند شهرداری رشت و همکاری موسسه محیط زیستی «سرزمین ایده آل ما» و «خانه فرهنگ کودک» شهرداری رشت در پارک دانشجو این شهر برگزار شذ.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گیلان در این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان های مردم نهاد در بسیاری از کشورها دارای کارکرد اجتماعی هستند و در بخش های مختلف به کار گرفته شده و مفید واقع می شوند.

افشین پورعلی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما میان سازمان های مردم نهاد و دولت رابطه خوبی حکمفرما نیست، اظهار کرد: اما باید به مردم اعتماد کرد و آن ها را در کارها مشارکت بدهیم.

وی حل مشکلات زباله را با فرهنگ سازی و حضور در زندگی روزمره مردم امکان پذیر دانست و افزود: این مهم می تواند توسط سازمان های مردم نهاد به خوبی انجام شود.

مدیرعامل موسسه سرزمین ایده آل ما درباره اهداف اجرای این برنامه اظهار کرد: این برنامه برای آگاه سازی مردم از خطرات پلاستیک برای ادامه حیات زمین برگزار شده است.

پیمان بازدیدی با اشاره به نقش کودکان در ساختن آینده زمین بیان کرد: در این برنامه مسابقه مسیر سلامت برای آشنایی کودکان با مفاهیم محیط زیستی اجرا شده و همچنین قایقی که از بطری های خالی آب معدنی ساخته شده به آب انداخته شد.

وی مخاطب این بخش برنامه را کودکان عنوان کرد و گفت: این کار برای آموزش این نکته بود که می شود از زباله دوباره استفاده کرد.

این فعال محیط زیست همچنین از برنامه بلند مدت در این بخش خبر داد و بیان کرد: در پی آن هستیم تا در یک برنامه ۵ ساله با همکاری فروشگاه های بزرگ شهر، استفاده از کیسه های پلاستیکی را در شهر رشت حذف کنیم.

بازدیدی وضعیت زباله و شیرابه حاصل از آن در شهر رشت را بحرانی اعلام کرد و گفت: شیرابه حاصل از زباله، منشأ بیماری های متعددی است و باید بیش از پیش به کاهش زباله توجه نشان داد.

وی افزود: همچنین در بخشی از برنامه کیسه های پارچه ای بین مردم حاضر در پارک توزیع شد.

مدیر خانه فرهنگ کودک نیز در حاشیه این برنامه گفت: در این برنامه نمایش عروسکی با مفاهیم محیط زیستی برای کودکان حاضر در پارک اجرا شد.

صدف کارجو با اشاره به اینکه خانه فرهنگ کودک اولین مرکز آموزش کاربردی شهرداری رشت است، افزود: آموزش مفاهیم محیط زیستی یکی از مهم ترین بخش های آموزشی این مرکز برای کودکان است.

وی ادامه داد: اجرای سرود درباره منع استفاده از پلاستیک از دیگر برنامه های این مرکز با همکاری کودکان بوده است.