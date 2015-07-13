افزایش قیمت مسکن مهر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نورزاد صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن مهر بهشهر افزود: افزايش قيمت مسکن مهر براساس قانون ارائه شده و غير ممکن است که اين افزايش قيمت اعمال نشود و لذا متقاضيان در اسرع وقت نسبت به پرداخت سهم آورده خود اقدام کننند.

وی با اعلام اينکه فراهم کردن زيرساختهای لازم برای ارائه خدمت به شهروندان و متقاضيان مسکن مهر از مسائل مهم و قابل پيگيری است، اظهار داشت: حل مشکلات مسکن مهر بهشهر از اولويت اصلی اعتبارات شهرستانی است تا با فوريت انجام و متقاضيان صاحب خانه شوند.

فرماندار بهشهر با اشاره به ساخت و ساز در مسکن مهر روبروی چيت سازی و شهرک امام بهشهر بيان داشت: ساخت و ساز در مسکن مهر با قوت در حال انجام است که متقاضيان بايد با تزريق آورده خود در زمان مناسب و مقرر، کمک کار پيمانکاران در ساخت و ساز و تحويل به موقع مسکن مهر باشند.

نورزاد گفت: در ساخت و ساز مسکن مهر بهشهر در حال حاضر با پيشرفت بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مواجه هستيم که با تلاش و همدلی همه مسئولان و مردم، اميدواريم نيمی از واحدهاي مسکن مهر بهشهر در روبروی چيت سازی و شهرک امام به بهره برداری برسد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بهشهر نيز پيشرفت فيزيکی واحدهای در دست ساخت مسکن مهر را مناسب اعلام کرد و اظهار داشت: برخی از واحدها به اتمام رسيده و افراد برای انجام کارهاي اداری و معرفی به دفترخانه در حال انجام کار هستند که اميدواريم با انجام کارها به زودی شاهد واگذاری تعدادی از مسکن مهر بهشهر در هفته دولت باشيم.

حسين عرفانی گفت: برخی از ساختمان های مسکن مهر بهشهر آماده واگذاری است اما رغبتی برای پرداخت مابه التفاوت افزايش قيمت در متقاضيان وجود ندارد و خواهان حذف اين افزايش قيمت هستند که بايد اعلام شود که برنامه ديگری وجود ندارد و متقاضيان بايد مبالغ مورد نظر را پرداخت کنند تا از ليست مورد نظر حذف نشوند.

وی افزود: هيچگونه برنامه ای برای اين مسئله وجود ندارد و افزايش قيمت مسکن مهر، امری طبيعی و براساس مصوبه دولت است که عملياتی می شود و متقاضيان توجه داشته باشند که در صورت عدم پرداخت افزايش قيمت، از ليست دريافت مسکن مهر حذف می شوند.

عرفانی گفت: متقاضيان در پرداخت آورده خود برای دريافت مسکن مهر، تعامل همه جانبه داشته باشند تا بتوانيم واحدهای مختلف را در زمان مناسب واگذار کنيم.

وی افزود: احداث تأسیسات روبنایی، لايروبی انهار، آسفالت جاده و کوچه‌های منتهی به شهرک‌های مسکن مهر، استقرار واحدهای تجارب و خدمات رسانی، مدرسه و مسجد نياز اصلی شهرک مسکن مهر است که با اولويت پيگيری می شود تا افراد مستقر در اين شهرک احساس محروميت نکنند.