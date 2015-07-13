به گزارش خبرنگار مهر، عابدین میر دریکوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر آتش سوزی طی چند روز گذشته بیش از ۸۷ هکتار از جنگلهای شهرستان پلدختر طعمه حریق شد.

اختلافات محلی عامل اصلی آتش سوزی

وی با اشاره به آتش سوزی جنگلهای کوه چارتا این شهرستان طی روز گذشته نیز عنوان کرد: علت وقوع این آتش سوزی اختلافات محلی بر سر چراگاهها بوده است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدختر با بیان اینکه این آتش سوزی بعد از شش ساعت توسط نیروهای منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، هلال احمر، بسیج، سپاه و مردم مهار شد گفت: در این راستا با توجه به اینکه جنگلهای این شهرستان در مناطق صعب العبور قرار دارند مردم باید همکاری لازم را برای حفظ و نگهداری این سرمایه طبیعی داشته باشند.

میر دریکوندی به آتش سوزی های چند روز اخیر در سطح جنگلهای پلدختر اشاره کرد و گفت: در این چند روز بیش از ۸۷ هکتار از جنگلها و مراتع شهرستان طعمه حریق شدند و از بین رفتند.

بنا بر این گزارش، نخستین آتش سوری در جنگلها و مراتع شهرستان پلدختر روز سه شنبه هفته گذشته رخ داد که پس از مهار آتش در بامداد چهارشنبه دوباره آتش سوزی به علت وزش باد ساعت ۱۵ روز چهارشنبه آغاز شد و تا ساعت چهار بامداد پنج شنبه ادامه داشت.

هنوز ساعاتی از مهار آتش نگذشته بود که بعدازظهر روز پنج شنبه تخت چان در نزدیکی همین منطقه دوباره شاهد وقوع آتش سوزی گسترده دیگری بود تا بخش مهمی از مراتع و جنگلهای بکر لرستان از دست برود.

آتش سوزی تخت چان نیز ساعت ۲۲ شب پنج شنبه مهار شد تا صبح جمعه کیالان دوباره گر بگیرد و شاهد حریق باشد.

هنوز از اطفای حریق در کیالان ساعتی نگذشته که مسئولان از وقوع آتش سوزی دیگری در «چارتا» خبر دادند تا آتش سوزی مراتع و جنگلهای این منطقه وارد چهارمین روز خود شود و در نهایت بعد از ۲۱ ساعت این حریق مهار شود تا روز گذشته دوباره بعد از وقفه ای کوتاه آتش سراغ جنگلهای این منطقه برود.

سرمایه ای که از دست می رود

وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی و غیرکارشناسی هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنابر بررسی های صورت گرفته سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

لرستان جزو سه استان اول کشور در زمینه وقوع آتش سوزی جنگلها

این وضعیت در حالیست که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع گفته است که میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در بهار سال جاری در استانهای فارس، کرمان و لرستان بیشتر از سایر مناطق کشور رخ داده است.

روند آتش سوزیها در جنگلها و مراتع لرستان در حالی استمرار دارد که بر اساس اظهار نظر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان طی سال گذشته بیش از ۳۵۰ هکتار از جنگلهای لرستان بر اثر آتش سوزی از بین رفته است.

مهرداد بهاروندی همچنین گفته بود که طی سال ۹۲ نیز بیش از هزار و ۶۸۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان لرستان دچار حریق و آتش سوزی شده است.

آتش سوزی ها در جنگلهای بلوط قلب زاگرس در حالیست که اخیرا لرستان به عنوان یکی از سه استان اجرای مانور مقابله با آتش سوزی مراتع و جنگلها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور انتخاب و این مانور در خرم آباد با حضور قائم مقام سازمان محیط زیست برگزار شد.

جنگلهای بلوط لرستان هر ساله در کابوس آتش سوزیهای تابستان می سوزند ولی امسال گویا آتش بیشتر از سال گذشته به سر وقت بلوط ها آمده است.

استان لرستان در زمینه وسعت جنگلهای بلوط بعد از استان فارس در رتبه دوم کشور قرار دارد.