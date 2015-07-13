  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

بر پایی جشن مغفرت در بوستان های شرق تهران

بر پایی جشن مغفرت در بوستان های شرق تهران

همزمان با حلول عید سعید فطر، جشن مغفرت به مدت سه شب در بوستان های شرق تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی سرپرست معاونت امور  اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ با اعلام این مطلب گفت: جشن فرهنگی ورزشی مغفرت، در ایام تعطیلات عید سعید فطر در بوستان های شرق تهران، به اجرا در می آید.

وی افزود: در این جشن علاوه بر اجرای برنامه های زنده و شاد، مسابقات ورزشی مختلفی از جمله دارت ، شطرنج و... برگزار می شود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ تصریح کرد: جشن مغفرت روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در بوستان های شرق تهران برپا می شود.

رضوانی در ادامه با اشاره به اعزام شهروندان به مصلای امام خمینی (ره) جهت برپایی نماز عید سعید فطر گفت: صبح روز عید فطر، در تمامی مساجد و میدان های سطح محدوده، اتوبوس جهت اعزام نمازگزاران آماده است.

وی افزود: همچنین نماز عید فطر برای افرادی که قادر به حضور در مصلای تهران نیستند، طبق روال هر سال در میدان نبوت و خیابان های گلبرگ غربی و شرقی برپا می شود.

کد مطلب 2857879
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه