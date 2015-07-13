بر پایی جشن مغفرت در بوستان های شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ با اعلام این مطلب گفت: جشن فرهنگی ورزشی مغفرت، در ایام تعطیلات عید سعید فطر در بوستان های شرق تهران، به اجرا در می آید.

وی افزود: در این جشن علاوه بر اجرای برنامه های زنده و شاد، مسابقات ورزشی مختلفی از جمله دارت ، شطرنج و... برگزار می شود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ تصریح کرد: جشن مغفرت روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در بوستان های شرق تهران برپا می شود.

رضوانی در ادامه با اشاره به اعزام شهروندان به مصلای امام خمینی (ره) جهت برپایی نماز عید سعید فطر گفت: صبح روز عید فطر، در تمامی مساجد و میدان های سطح محدوده، اتوبوس جهت اعزام نمازگزاران آماده است.

وی افزود: همچنین نماز عید فطر برای افرادی که قادر به حضور در مصلای تهران نیستند، طبق روال هر سال در میدان نبوت و خیابان های گلبرگ غربی و شرقی برپا می شود.