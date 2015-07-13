ساخت مدرسه به جای ترقه بازی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ‌زنی مدرسه ایرانمهر پیش از ظهر امروز با حضور اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، داریوش ورناصری مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران، محمدرضا حافظی رئیس جامع خیرین مدرسه‌ساز و شهردار منطقه ۱۱ صورت گرفت.

ساخت این مدرسه با همت و مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان منطقه ۱۱ طی طرح «به جای ترقه‌بازی، مدرسه‌سازی» آغاز شده است.

به گزارش مهر، دانش‌آموزان و فرهنگیان منطقه به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان در ساخت این مدرسه مشارکت داشته‌اند و برای تکمیل مابقی هزینه‌ها، شهرداری منطقه ۱۱ و سازمان نوسازی مدارس تهران مشارکت خواهند کرد.