دستگیری شکارچی غیر مجاز در منطقه مکرش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا خسروی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده کویرشب گذشته در حین گشت و کنترل شبانه منطقه مکرش متوجه تردد غیر مجاز یک دستگاه موتورسیکلت با یک نفر راکب شدند.

وی افزود: ماموران در نهایت با توجه به تاریکی هوا و اهمیت مسئله در منطقه کمین کرده و پس از مدتی موفق به مشاهده متخلف شده و سریعا جهت دستگیری این متخلف اقدام کردند.

خسروی ادامه داد: از این شکارچی لاشه یک راس جبیر تقریبا سه ساله که پس از ذبح به روی موتور سیکلت بسته شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس منطقه حفاظت شده کویر با اشاره به اینکه مامور مسلح نبود و تماس بیسیمی نیز با واحد های دیگر محیط بانی وجود نداشته و احتمال رسیدن همراهان متخلف وجود داشت،اظهار داشت: مامور اجرایی به منظور جلوگیری از هرگونه درگیری احتمالی لاشه حیوان را به پاسگاه محیط بانی منتقل کرد.

خسروی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و تحت تعقیب قرار گرفتن همدستان شکارچی غیر مجاز به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.