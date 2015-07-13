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۲۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

دستگیری شکارچی غیر مجاز در منطقه مکرش

دستگیری شکارچی غیر مجاز در منطقه مکرش

رئیس منطقه حفاظت شده کویر از دستگیری شکارچی غیر مجاز یک راس جبیر در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا خسروی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده کویرشب گذشته در حین گشت و کنترل شبانه منطقه مکرش متوجه تردد غیر مجاز یک دستگاه موتورسیکلت با یک نفر راکب  شدند.

وی افزود: ماموران در نهایت با توجه به تاریکی هوا و اهمیت مسئله در منطقه کمین کرده و پس از مدتی موفق به مشاهده متخلف شده  و سریعا جهت دستگیری این متخلف اقدام کردند.

خسروی ادامه داد: از این شکارچی لاشه یک راس جبیر تقریبا سه ساله که پس از ذبح به روی موتور سیکلت بسته شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس منطقه حفاظت شده کویر با اشاره به اینکه مامور مسلح نبود و تماس بیسیمی نیز با واحد های دیگر محیط بانی وجود نداشته و احتمال رسیدن همراهان متخلف وجود داشت،اظهار داشت: مامور اجرایی به منظور جلوگیری از هرگونه درگیری احتمالی لاشه حیوان را به پاسگاه محیط بانی منتقل کرد.

خسروی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و  تحت تعقیب قرار گرفتن همدستان شکارچی غیر مجاز به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 2857910

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