مطالعات بافت فرسوده در چهار شهر اردبیل به اتمام رسید

علی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطالعات بافت فرسوده در شهرهای اردبیل، خلخال، پارس آباد و مشگین شهر مصوب شده و به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه هزار و ۵۶۲ هکتار بافت فرسوده در استان شناسایی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر مطالعات بافت فرسوده در دو شهر گرمی و بیله سوار نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

مدیر عامل عمران و مسکن سازان استان با بیان اینکه مطالعات بافت های گرمی و بیله سوار برنامه سال گذشته است، دلیل تاخیر در اجرا را تامین هزینه و اعتبارات آن عنوان کرد.

به گفته غفاری پیش از این اعتبارات دولتی برای مطالعات تخصیص می یافت اما در تصمیم گیری جدید ۵۰ درصد اعتبارات دولتی و ۵۰ درصد محلی است.

وی افزود: اعتبار محلی به معنی حمایت شهرداری ها است و ما برای تامین اعتبار با شهرداری های این دو شهر عقد تفاهم نامه داشتیم و هر چند در سال گذشته مطالعات انجام نشد اما امسال امیدواریم با حمایت شهرداری ها مطالعات را به اجرا درآوریم.

مدیر عامل عمران و مسکن سازان استان تاکید کرد: هر چند مبلغ مطالعات زیاد نیست اما در تصمیم گیری های اخیر تنها نیمی از اعتبارات توسط بخش دولتی تامین می شود.

این مسئول در خصوص مطالعه بافت فرسوده در سایر شهرستان ها اضافه کرد: مطالعات بر اساس برنامه زمان بندی شده و به تدریج انجام می شود بطوریکه بعد از اتمام شهرهای گرمی و بیله سوار مطالعات شهرهای دیگر آغاز خواهد شد.