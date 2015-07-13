به گزارش خبرنگار مهر سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی صبح امروز دوشنبه ۲۲ تیر ماه در مراسم آغاز طرح تجهیز کتابخانه های کلاسی استان‌های مرزی و محروم کشور که در محل دبیرستان مفتح در تهران برگزار شد، با تاکید بر لزوم توسعه این قبیل حرکت‌ها برای بهبود وضعیت کتابخوانی در کشور گفت: کتابخوانی در حال حاضر در کشور ما یک دغدغه بسیار جدی است، به ویژه با اطلاعات گذری که از طریق تکنولوژی‌های جدید و نیز رسانه‌هایی که ممکن است حاوی این اطلاعات باشند، به دست تک‌تک ما می‌رسد. باید گفت همچنان این کتاب است که دانش پایدار و عمیق را به وجود می‌آورد و لذا کتابخوانی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

وی افزود: احساس مشترک هر دو مجموعه وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش این بود که کتابخوانی را به مسئله‌ای ضروری در افراد تبدیل کنند و از آنجا که دوران کودکی، مقطعی مهم و اثرگذار در ضروری شدن کتابخوانی در افراد است سال گذشته تفاهم نامه ای را به همین منظور با معاونت فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش به امضا رساندیم.

صالحی با اشاره به همکاری‌های مشترک وزارت ارشاد و آموزش و پرورش در زمینه ترویج کتابخوانی در جامعه از جمله در مورد برگزاری نمایشگاه‌های یاد و یار مهربان و برپایی ۵۰ هزار نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه در سال گذشته تاکید کرد: علی رغم این ما همواره از ویترین مدرسه برای کتاب غفلت کرده‌ایم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: این ایده جذابی است که هر کلاس بتواند یک کتابخانه داشته باشد چراکه در دسترس بودن کتاب، عطش دانش آموز را به مطالعه آن بیشتر می‌کند. مسئله دیگر این است که یک کتابخانه کلاسی باید متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان باشد. همچنین ما در کلاس واسطه ای به نام معلم داریم که می‌تواند بین بحث آموزش و کتابخوانی، یک نسبت مثبت برقرار کند و هدایتگر دانش آموزان به سمت کتاب و کتابخوانی باشد.

وی با بیان اینکه کتابی که در یک کتابخانه کلاسی قرار می‌گیرد، نباید دکور باشد و باید مصرف شود افزود: انتخاب مناطق مرزی و محروم کشور برای اجرای این طرح یکی از اولویت های آموزش و پرورش بود. مسئله دیگری که شاهد آن بودیم مشارکت دو دستگاه آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و ناشران بود که یک همبستگی خوب را به میدان آورد.

صالحی آمادگی این وزارتخانه را برای برداشتن گام های دوم و سوم طرح تجهیز کتابخانه های کلاسی مناطق محروم کشور اعلام کرد و گفت: ما تا آنجا پیش خواهیم رفت که بتوانیم ادعا کنیم که همه کلاس های ما یک کتابخانه دارند

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین یادآور شد: ما در این طرح به دنبال این هستیم که ایده تجهیز مدارس کشور به کتاب، بومی سازی شود و همچنین مشارکت تشکل‌ها و نهادهای مختلف در آن مانند شهرداری ها، خیرین، اولیا، دانش آموزان و غیره در آن افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه باید پایگاه کتابخوانی باشد افزود: ما به دنبال تجهیز کتابخانه های مدارس هم هستیم که در این قسمت هم ایده هایی وجود دارد که یکی از آنها ضرورت نوعی بازنگری در فعالیت های کتابخانه های مدارس است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد همچنین لزوم تجویز کتابخانه های مدارس محل تحصیل نسل های دوم و سوم و چهارم ایرانی خارج از کشور را ضروری خواند و آمادگی وزارت ارشاد را برای برداشتن گام های جدی تر این حوزه اعلام کرد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پایان اظهار امیدواری کرد که وزارتخانه های ارشاد و آموزش و پرورش در آینده ای نه چندان دور به سند ترویج کتابخوانی در مدارس دست یابند و بر سر آن به توافق برسند.