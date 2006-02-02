آمريكا سياست دوگانه خود را در قبال ملت فلسطين كنار بگذارد/ واشنگتن مردم فلسطين را به خاطر روند دمكراتيك مجازات نكند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "مشير المصري" عضو مجلس قانونگذاري فلسطين از آمريكا خواست مردم فلسطين را به خاطر روند دمكراتيك مجازات نكند.

وي درواكنش به اظهارات اخير "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا گفت : موضع آمريكا ميزان طرفداري از اسرائيل و باج خواهي از ملت فلسطين را نشان مي دهد، همانطوري كه ميزان ناديده گرفتن حقيقت موجود در فلسطين با سياست دوگانه واشنگتن را نشان مي دهد.

سخنگوي حماس با اشاره اينكه محدوديت هايي كه براي ملت فلسطين اعمال مي شود صرفا موجب تنش خواهد شد و اين اقدام به سود هيچ كس نيست، افزود : حماس مي خواهد اعتماد سازي كند و تعامل متمدن با تمام طرف هاي بين المللي داشته باشد، اما اين تعامل بايد بدون هرگونه پيش شرط قبلي باشد، زيرا ديكته كردن هر شرطي كه در اين زمينه ارائه شود، شكست خواهد خورد .

"سامي ابوزهري" همچنين با تاكيد بر پايبندي اين جنبش به موضع و اصول ثابت خود و حقوق بشر فلسطين گفت : مقاومت طبيعي است، زيرا به عنوان حق دفاع از خود در برابر تجاوزات اشغالگران اسرائيلي محسوب مي شود.

وي خواستار فشارهاي بين المللي بر اشغالگران اسرائيلي شد و افزود: اسرائيل بايد تحت فشار قرار گيرد تا حقوق مشروع مردم فلسطين را به رسميت بشناسد، نه اينكه قربانيان تحت فشار قرار دهند تا اشغالگران را به رسميت بشناسند.

سخنگوي حماس در پايان اظهار داشت : اظهارات بوش در چارچوب ادامه فشارها بر اين جنبش و با هدف باج خواهي و تغيير مواضع اين جنبش و دست كشيدن از حقوق ملت فلسطين عنوان شده است، بنابراين ما از اين فشارها نگران نيستيم و اين فشارها تحت هيچ شرايطي منجر به تغيير موضع حماس نخواهد شد.