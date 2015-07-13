آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان از فردا در سایت لبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فقیهی گفت: در سال ۹۴ قرار بود ۱۸ هزار نفر از دانشگاهیان را به عمره اعزام کنیم که حدود ۵۶۰۰ نفر از ایشان به سرزمین وحی اعزام شدند و با لغو سفر عمره، بقیه اعزام نشدند و در رابطه با عمره، تابع تصمیمات دولت، سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری خواهیم بود.

وی افزود: یکی از فعالیت های جدی ستاد اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات است و بحث این جلسه، نحوه ثبت نام و اعزام دانشگاهیان به عتبات است. تاکنون در ۱۲ دوره، بیش از ۶۰ هزار نفر از دانشگاهیان سراسر کشور به عتبات عالیات اعزام شدند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان از آغاز اعزام دانشجويان به عتبات عاليات (نجف،کربلا) از۲۳ تیرماه در سایت لبیک خبر داد و گفت: ثبت‌نام سیزدهمین مرحله اعزام دانشجويان به عتبات عالیات از روز سه شنبه ۲۳ تیرماه در سایت لبیک آغاز خواهد شد.

فقیهی تصريح كرد:متقاضیان تشرف به عتبات عالیات جهت ثبت نام از ۲۳ تیر لغایت ۲ مرداد ماه با مراجعه به سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir مراجعه کنند.قرعه کشی روز۳ مرداد ماه انجام می شود و برگزیدگان از سایت لبیک اعلام می شوند.

وي خاطر نشان كرد: هزينه عتبات دانشگاهیان بسته به دوری و نزدیکی به مرز متفاوت است و میانگین قیمت به صورت زمینی در تهران ۹۶۰هزار تومان و هوایی یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برآورد شده است.تلاش کردیم در بخش زمینی بتوانیم تخفیف مناسبی بگیریم. براي دانشجويان وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که بعد از قطعی شدن بانک عامل، این تسهیلات در اختیار زائرین دانشگاهی قرار خواهد گرفت.

فقیهی ادامه داد: اعزام دانشجویان به عتبات عالیات از ۲۰ مرداد ماه آغاز و تا ۲۰ آبان ماه مصادف با ماه محرم الحرام ادامه خواهد یافت و در این مدت روزانه ۲ کاروان به صورت زمینی و هوایی و در مجموع ۷۰۰۰ هزار نفر از دانشگاهیان سراسر کشور به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:تاریخ و نوع اعزام به صورت زمینی یا هوایی از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شده است و دانشگاهیان می توانند تاریخ اعزام هر استان را در سایت مشاهده و انتخاب نمایند.همچنین با همکاری سازمان حج و زیارت بعثه مقام معظم رهبری و شرکت شمسا هتل مستقل برای زائرین دانشجو در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: طی نظرسنجی از دانشگاهیانی که در دوره قبل به عتبات عالیات اعزام شدند، ۷۴ درصد اعلام کردند که اولین سفر به عتبات را اعزام شدند. ۵۵ درصد دانشجوی در حال تحصیل، ۲۷ درصد دانشجوی شاغل و ۱۲ درصد هم از اساتید کشور بوده اند. ۵۸درصد دانشجوی مقطع کارشناسی، ۱۶ درصد مقطع ارشد و ۱۴درصد هم دانشجوی مقطع دکتری بوده اند. همچنین زائرین دانشجو نتیجه این سفر را مانوس شدن هر چه بیشتر با اهل بیت (علیهم السلام)، قرب به حضرت حق و تحول معنوی دانسته اند.

فقیهی در خصوص برنامه های سفر هم گفت: قبل از سفر بسته فرهنگی شامل کتاب و نرم افزارهای ویژه آشنایی دانشگاهیان با اماکن مقدس در اختیار ایشان قرار می گیرد. همچنین در طول سفر برگزاری مسابقات فرهنگی، برنامه زیارت دوره ویژه شامل بازید از کتابخانه ها، بیت حضرت امام خمینی (ره) در نجف و بازدید از اماکن مقدس و تاریخی شهر کربلای معلی و کربلا شناسی با همکاری بعثه و سازمان حج و زیارت انجام خواهد گرفت که ۶۶ درصد از زائرین دانشجو از این برنامه ها ابراز رضایتمندی نموده اند.

وی افزود: مهمترین ویژگی کاروان های عتبات دانشگاهیان جوان بودن، یکدست بودن کاروان ها از لحاظ سطح تحصیلات و برنامه های ویژه فرهنگی از قبل، حین و پس از سفر برای زائرین تدارک دیده شده است و در تلاشیم با اعزام خبرنگار، مداح و اعزام روحانی در هر کاروان، سفر معنوی خوبی را برای زائرین دانشجو رقم بزنیم.

به گفته وي اساتید، دانشجویان متاهل،دانشجویان دختر با یکی از محارم،پسران دانشجو و کارمندان دانشگاه ها می توانند جهت ثبت نام و اعزام به عتبات عالیات اقدام کنند.

وی یادآورشد: هم چنین جامانده عمره سال ۹۴ و دانشجویانی که در سال ۹۴ به سرزمین وحی اعزام شدند در اعزام به عتبات عالیات دارای اولیت خواهند بود.

گفتنی است زائرین ۷ شب را در شهرهای مقدس کشور عراق اقامت خواهند داشت و در این مدت به زیارت اماکن مقدس شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی و کاظمین خواهند پرداخت.