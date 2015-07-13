۴۱ میلیارد ریال بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک بخش غیردولتی است و از بودجه عمومی دولت رقمی را به خود اختصاص نداده است.

وی عنوان کرد: اداره کل تامین اجتماعی لرستان در سه ماهه اول ۹۴ در حوزه تعهدات بلند مدت خود ۹۹۸ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال هزینه کرده که در حوزه منابع به دو سوم آن نیز دست پیدا نکرده ایم.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه اداره کل تامین اجتماعی لرستان در سه ماهه اول ۹۴، ۴۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال بیمه بیکاری پرداخت کرده است، ادامه داد: همچنین در همین مدت سه ماهه ۲۲ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال هزینه کوتاه مدت داشتیم که در حوزه منابع به هیچکدام دست پیدا نکرده ایم.

حمزه لویی با بیان اینکه اداره کل تامین اجتماعی لرستان حقوق ۳۷ هزار و ۵۰۰ بازنشسته را پرداخت می کند، تصریح کرد: تعداد بازنشسته های تامین اجتماعی لرستان در سال گذشته با ۹ درصد رشد مواجه بوده که نسبت به آمار کشوری افزایش قابل توجهی است.

وی افزود: ما طی سال گذشته حدود ۴۰ درصد نسبت به بودجه مصوبمان افزایش در حوزه تعهدات بلند مدت، کوتاه مدت و بیمه بیکاری داشتیم که رقم قابل توجهی است.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان عدم پرداخت حق بیمه کارگاه های بحران دار در موعد مقرر را مشکل بزرگ تامین اجتماعی استان دانست و خاطرنشان کرد: صورت حساب مانده های وصول نشده ما در سال گذشته به ۲۴۰ میلیارد تومان رسید که با تلاش و برنامه ریزی مبلغی از آنها را وصول کردیم.

حمزه لویی با بیان اینکه گرفتن بیمه کارگر ساختمانی برای افراد غیر روا نیست، یادآور شد: حدود ۶۰ هزار کارت مهارت فنی و حرفه ای در دست مردم استان است که تعیین و پالایش ۶۰ هزار نفر کار آسانی نیست.

وی عنوان کرد: پس از پالایش ۱۰ هزار قالی باف به ۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیدند در صورتی که بسیاری از قالی بافان واقعی بیمه نیستند.