۷۵۰ هزار نفر در قم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی موسوی قبل از ظهر دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در قم که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی انجام شد، گفت: در حال حاضر ۲۲۱ هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی استان قم هستند که با احتساب بیمه شدگان اصلی و افراد تبعی آن‌ها تعداد ۷۵۰ هزار نفر در این استان تحت بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی به بیمه کارگران ساختمانی استان قم اشاره و بیان کرد: امسال این استان پنج هزار سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی داشته و این در حالی است که در حال حاضر ۱۳ هزار کارگر ساختمانی استان قم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم به پرداخت‌های این سازمان در سال گذشته اشاره و ابراز داشت: سال گذشته اداره کل تأمین اجتماعی قم ماهانه ۲۲ میلیارد تومان پرداختی داشت که این رقم در سال جاری به ماهانه ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه افزود: تأمین اجتماعی قم در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در استان هزینه کرده که ۳۴۲ میلیارد تومان آن در بخش تعهدات بیمه‌ای و ۱۲۲ میلیارد تومان آن نیز پرداخت‌های درمانی بوده است.

موسوی ادامه داد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با احتساب پرداخت‌ها و دریافت‌ها مبالغ اندکی بیشتر از مصارف نصیب تأمین اجتماعی قم شد اما در سال ۹۳ رقم دریافت‌ها و پرداخت‌ها با یکدیگر برابری داشت که علاوه بر تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت یکی از دلایل آن افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) است که منجر به مراجعات بسیاری از مردم به این بیمارستان و افزایش پرداختی‌های تأمین اجتماعی شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی قم با تأکید بر گسترش ارائه خدمات این سازمان به شکل الکترونیکی گفت: در حال حاضر ۱۲ خدمت تأمین اجتماعی به‌صورت الکترونیک ارائه می‌شود.

ارسال ۹۷ درصد لیست‌های حق بیمه کارگران به‌صورت اینترنتی

وی افزود: با همکاری خوب کارفرمایان قمی حدود ۹۷ درصد لیست‌های حق بیمه کارگران به‌صورت اینترنتی ارسال می‌شود و ۵۲ درصد بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد نیز برگ پرداخت ماهانه خود را به‌صورت اینترنتی دریافت و پرداخت می‌کنند و این امر باعث شد تا از مراجعه حضوری بیش از ۶۰۰ هزار نفر جلوگیری شود.

موسوی به اصلاحات برخی از بخش‌نامه‌ها و ابلاغ‌های صورت گرفته به این سازمان اشاره کرد و گفت: اصلاحات خوبی در این زمینه انجام شده است که به عنوان مثال در گذشته فرآیند درمانی فردی که می‌خواست بیمه پرداز تأمین اجتماعی شود پروسه‌ای طولانی داشت که این امر در حال حاضر تنها با مراجعه به پزشک معتمد تأمین اجتماعی انجام می‌شود مگر اینکه فرد بیماری خاصی داشته باشد که در این صورت با نظر پزشک معتمد برای ادامه تشخیص پرونده وی به کمیسیون پزشکی استان ارجاع می‌گردد.

وی در ادامه به راه‌اندازی شعبه و باجه‌های این اداره کل در مناطق مختلف شهر قم اشاره و گفت: راه‌اندازی شعبه چهار تأمین اجتماعی در منطقه نیروگاه قم با ۲۲ هزار بیمه شده، سه هزار کارفرما و سه هزار مستمری‌بگیر و بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی که در این منطقه زندگی می‌کنند توانسته بار مراجعات به سایر شعب را کاهش دهد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم به برون‌سپاری و واگذاری بخشی از خدمات تأمین اجتماعی به بخش خصوصی اشاره و گفت: در حال حاضر ۱۶ خدمتی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه می‌شد به بخش خصوصی واگذارشده است.

موسوی در ادامه به نظارت‌های مستمر اداره کل تأمین اجتماعی قم اشاره و بیان کرد: در سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۰۰ مورد نظارت انجام و نزدیک به ۱۳۰۰ کارگاه جدید که از دو تا ۱۰ نفر کارگر داشتند شناسایی شدند.

وی با اشاره به بیمه قالیبافان گفت: نزدیک به ۱۱ هزار نفر در قم تحت پوشش بیمه قالیبافان بودند که بیمه ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها به دلیل عدم اشتغال واقعی بیمه شده در شغل قالی‌بافی قطع‌ شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با اشاره به اینکه برای پذیرش بیمه افراد در زمینه قالیبافی باید از سوی دولت تأمین بودجه صورت گیرد و از طرفی دیگر باید نیازسنجی کامل در استان صورت گرفته شود تا افرادی که واقعاً در این شغل فعالیت می‌کنند تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گیرند.

وی با اشاره به خدمات تأمین اجتماعی و قانون این سازمان گفت: قانون تأمین اجتماعی از بهترین قوانین تدوین شده در کشور است که هنوز نیز نسبت به مدت زمان زیادی که از آن می‌گذرد دارای کارایی بسیار خوبی است هر چند در بخش‌هایی نیازمند اصلاح است.

موسوی به پرداخت حق بیمه‌های کارفرمایان اشاره و ابراز داشت: متأسفانه هنوز در برخی از کارگاه‌ها کارفرمایان در پرداخت‌های حق بیمه کارگران تعلل می‌کنند و این در حالی است که درصد پرداخت‌های تأمین اجتماعی از میزان دریافتی‌های آن بیشتر است.

وی گفت: بیمه شدگان اجباری، خاص، توافقی و بیکاری به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم بیمه شدگان در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم تعداد کل بیمه شدگان تحت پوشش در بخش بیمه توافقی در استان را ۱۳۴ هزار نفر ذکر کرده و افزود: از این تعداد تحت پوشش ۴۱ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۹۳ هزار نفر تبعی آنان هستند.

وی از طلاب و روحانیون، رزمندگان و بسیجیان، مداحان و شاعران، اعضای سازمان نظام پزشکی، خادمان مساجد و باربران به‌عنوان واجدان شرایط استفاده از بیمه توافقی نام‌برده و تصریح کرد: بزرگ‌ترین گروه بیمه شدگان توافقی تأمین اجتماعی در استان قم را تشکیل می‌دهند.

کمترین تعداد بیمه بیکاری در قم

موسوی در ادامه با بیان اینکه یکی از خدمات سازمان پرداخت بیمه بیکاری به کسانی است که به عللی از کار اخراج شده و یا به عوامل دیگر از گردونه کار خارج می‌شوند می‌باشد، تعداد بیمه شدگان اصلی بیمه بیکاری در استان قم را ۱۲۳۷ نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه استان قم در سطح کشور با کمترین تعداد بیمه بیکاری مواجه است، تصریح کرد: مقرری بگیران بیمه بیکاری تأمین اجتماعی در استان قم فقط نیم درصد بیمه شدگان اصلی را شامل می‌شوند.

وی میزان پرداختی بایت بیمه بیکاری در سه ماهه نخست سال ۹۴ را ۲۱۲ میلیون تومان عنوان کرد.

وی تعداد مستمری بگیران اصلی تأمین اجتماعی قم را ۳۵ هزار نفر عنوان کرده و تأکید کرد: بازنشستگان ۴۹ درصد مستمری بگیران را در استان تشکیل می‌دهند و مستمری بگیران فوت (۴۵ درصد) و مستمری ازکارافتادگی (۶ درصد) به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

موسوی گفت: در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۲۴ میلیون تومان بابت تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در استان قم پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این مبلغ بابت کمک هزینه‌های بارداری، اروتز و پروتز، ازدواج، غرامت نقص عضو، کفن و دفن، غرامت دستمزد ایام بیماری و ... به بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان پرداخت گردید.

مدیرکل تأمین اجتماعی قم پرداخت تعهدات بلند مدت در سه ماهه نخست سال ۹۴ را بیش از ۷۷ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۲ درصدی برخوردار بوده و بابت انواع مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی پرداخت شده است.