به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش خلق، ظهر امروز در نشستی خبری در شرکت توزیع برق استان یزد با بیان اینکه حتی هدفمندی یارانه ها نیز نتوانست در وضعیت اقتصادی صنعت برق گشایشی ایجاد کند، اظهار داشت: در حال حاضر موازنه ای بین هزینه و درآمد در این صنعت ایجاد نشده است.

وی با اشاره به روند افزایش قیمت برق در کشور یادآور شد: از سال ۸۳ تا ۸۹، تثبیت قیمت اتفاق افتاد و هیچ افزایش قیمتی در برق انجام نشد و این در حالی بود که برخی ملزومات نظیر مس، سیم، کابل و ... روند افزایش صعودی داشتند.

خوش خلق خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ با هدفمندی یارانه ها، مقداری افزایش در نرخ برق صورت گرفت اما این افزایش نیز گشایشی ایجاد نکرد و اکنون صنعت برق کشور با چالش مواجه است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه یزد در این زمینه از وضعیت بدتری برخوردار است، عنوان کرد: استان یزد در زمینه وصول مطالبات خود با چالش جدی مواجه است و لازم است صنایع در این زمینه همکاری جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: با این روند، حتی در تامین هزینه های جاری خود با مشکل مواجه هستیم و لازم است اقدامی جدی در این زمینه صورت گیرد.

پیک مصرف برق در کشور به ۵۰ هزار مگاوات رسید

خوش خلق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیک مصرف در تابستان سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته در روزهای اوج مصرف برق، میزان مصرف در کل کشور به ۴۹ هزار مگاوات رسید و در سال جاری نیز با توجه به اینکه هنوز فصل تابستان تمام نشده، فعلا اوج مصرف در طول دو سه روز اخیر بوده است.

وی یادآور شد: پیک بار در این زمان به ۵۰ هزار مگاوات رسید که البته با توجه به تفاوت دما در مناطق مختلف کشور، ممکن است زمان پیک در هر استان متفاوت باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه ساعات اوج مصرف در روز از ساعت ۱۲ تا ۱۶ است، از مشترکان استان یزد خواست تا از لوازم برقی پرمصرف در این ساعات استفاده نکنند.

محمدرضا صحتی عنوان کرد: در استان یزد بخش عمده ای از مشترکان برق را مشترکان صنعتی تشکیل می دهند که مشارکت آنها برای کاهش مصرف برق در برخی روزها جلب شده است به نحوی که اکنون ۲۲۸ واحد صنعتی در این زمینه با شرکت توزیع برق همکاری دارند.

تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق مشکل کمبود برق در استان را رفع می کند

وی ادامه داد: تعداد جلب مشارکت مولدهای خودتامین در ماه های گرم را نیز در سال جاری ۲۳ کارخانه اعلام کرد و افزود: در بخش کشاورزی نیز شاهد همکاری خوبی از سوی بهره برداران و مشترکان برق انجام شده است.

صحتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیک بار مصرف استان یزد از هزار و ۱۵۰ مگاوات گذشت، عنوان کرد: اگر ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می شود.