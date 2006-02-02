تهديد ارجاع ، دادن فرصت به برخي عناصر براي فضاسازي و غافل كردن مردم است // در مسئله هسته اي تازه داريم به موقعيت سه سال قبل باز مي گرديم

به گزارش خبرنگار اعزامي به بوشهر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در آخرين ساعات شب گذشته در فرهنگسراي ارشاد بوشهر درجمع منتخبين اقشارمختلف مردم گفت :عدالت فقط درمكتب توحيد معنا مي يابد چون بدون خداپرستي حتما سر از انحراف در خواهد آورد و انسانهاي زيادي خواه و مستكبر در مقابل اجراي عدالت نمي توانند تحمل كنند.

وي عدالت را ضامن دوام توحيد، شكوفايي استعدادها، دوام جامعه و مهرورزي حقيقي عنوان كرد و افزود: امروز ملت ايران به عنوان ملت الگو توسط تمامي ملت ها پذيرفته شده و چشم ها و دلهاي بشريت به سمت ملت ايران است.

احمدي نژاد با اشاره به موج دوم انقلاب كه در چند سال اخير به راه افتاده است اظهار داشت: اين موج به صورت گسترده تر از موج اول در حال در بر گرفتن همه ابعاد است و توسعه شبكه هاي ارتباطي و حماقت دشمنانمان باعث توجه هرچه بيشتر ملت ها به ايران مي شود.

رئيس جمهور با اشاره به جريان انتخاب خود گفت: خدا را شكر مي كنم كه به عنوان كوچك اين ملت در دنيا يك فرد ناشناخته بودم و چند روز قبل از دور دوم انتخابات بلندگوهاي استكباري شروع به فرياد كردند و از روز بعد از انتخابات نيز غربي ها تبليغات مسموم خود را آغاز كرده اند اما نامه ها و پيام هاي فراواني از ملل و روساي مختلف كشورها به منظور دفاع از مواضع ما هر روز در حال انعكاس يافتن است.

وي با بيان اينكه هنوز ابعاد گوناگون عدالت در عرصه عمل تعريف نشده و تازه در حال تعريف آن هستيم افزود: از زماني كه ادبيات توسعه غربي وارد كشورمان شده در همه زمينه ها سخن مي گويند و ما نيز بايد به جايي برسيم كه در هر زمينه اي بتوانيم از منظر عدالت سخن بگوييم و به عبارتي عدالت بايد وارد عرصه ادبيات و فرهنگ ما شود.

احمدي نژاد تصريح كرد: نمي توانيم در داخل كشور به دنبال عدالت باشيم و در عرصه جهاني ظلم را بپذيريم و همان گونه كه حضرت امام اعلام كرده بود ما نه به دنبال زورگويي هستيم و نه زير بار ظلم مي رويم و براي اين كار هزينه هاي فراواني نيز داده ايم.

رئيس جمهور بخش مهمي ازاهداف دشمنان را جلوگيري از موفقيت جمهوري اسلامي عنوان كرد و گفت: بعضي روساي كشورها يك مشت آدم هاي بي سواد حزبي هستند كه 27 سال است فرياد مي زنند حكومت ديني ناموفق است و به يكباره چشم باز كردند و ديدند كه دانشمندان ما با دستان خودشان بالاترين تكنولوژي روز دنيا را در مسئله هسته اي به دست آوردند.

وي با بيان اينكه آنها مي دانند مطلقا از بيرون نمي توانند به ملت ايران ضربه بزنند به شارون اشاره كرد و گفت: ببينيد اكنون ما در چه موقعيتي قرار داريم و فرمانده سپاه استكبار كجاست و به چه ذلتي افتاده است.

احمدي نژاد تهديد ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت را براي دادن فرصت به برخي عناصر براي فضاسازي و غافل كردن مردم دانست و گفت: آنها 27 سال است از دست ما عصباني هستند و به هيچ وجه نمي خواهند كه حتي ما وجود داشته باشيم اما ما مي گوئيم تعقل اين نيست كه در پاريس چيزي را امضاء كنيم و تمام حقوق هسته اي را واگذار كنيم چون اكنون در مسئله هسته اي تازه در حال بازگشت به موقعيت سه سال پيش هستيم.

وي افزود: در اين موضوع مهم يكپارچگي و انسجام اصل مطلب است كه اگر ادامه يابد مطمئنا آنان عقب مي روند.

رئيس جمهور تصريح كرد: ما را از ارجاع گزارش هسته اي به شوراي امنيت مي ترسانند اما واقعا هيچ غلطي نمي توانند بكنند. چون شرايط دنيا عوض شده و آنان نمي فهمند كه وقتي ملت ايران درباره بحث كشتار يهوديان سوالي مطرح مي كند حتي در كنار كاخهاي آنها نيز فرياد مردم بر مي خيزد.

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد: امروز تقريبا همه ملت ها پشت ملت ايران هستند و بدانيد خدا با ماست و پيروزي از آن ملت عزيز ايران است.