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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۵۷

/ عزم ملي براي پاسداشت دانش ملي/ رئيس ستاد اقامه نماز كشور در جلسه شوراي اداري استان مركزي :

نبايد زير بار حرف زور برويم/ قادريم با نصف امكانات موجود دو برابر نيازهاي كنوني كشور را تامين كنيم

نبايد زير بار حرف زور برويم/ قادريم با نصف امكانات موجود دو برابر نيازهاي كنوني كشور را تامين كنيم

حجت الاسلام قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز كشور گفت: برنامه هسته اي كشور صلح آميز است و ما نبايد زير بار حرف زور برويم.

حجت الاسلام محسن قرائتي در جلسه شوراي اداري استان مركزي كه در خمين برگزار شد، افزود: بايد با پيمودن راهكارهاي مناسب از حق خود در زمينه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي دفاع كنيم.

وي با اشاره به توانمندي ها ي كشور گفت: با برنامه ريزي صحيح و جلوگيري از هدر روي امكانات كشور، قادريم با نصف امكانات موجود دو برابر وضع و نيازهاي كنوني كشور را اداره كنيم.

قرائتي با اشاره به آغاز عزاداري هاي ماه محرم از هيات هاي عزاداري خواست با تمسك به قرآن از بدعت و اشاعه هرگونه خرافه در عزاداري ها پرهيز كنند.

وي با انتقاد از برخي مسئولين گفت: برخي مسئولين برپايي نماز در ادارات را مورد بي مهري قرار مي دهند.

قرائتي در پايان اظهار داشت: اكنون توجه به تواشيح بيش از توجه به اذان است در حاليكه اذان و نماز اول وقت بايد مورد توجه باشد و اين امر يك ضرورت است كه نياز به كارهاي رسانه اي و فرهنگي دارد.

کد مطلب 285828

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