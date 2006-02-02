نبايد زير بار حرف زور برويم/ قادريم با نصف امكانات موجود دو برابر نيازهاي كنوني كشور را تامين كنيم

حجت الاسلام محسن قرائتي در جلسه شوراي اداري استان مركزي كه در خمين برگزار شد، افزود: بايد با پيمودن راهكارهاي مناسب از حق خود در زمينه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي دفاع كنيم.

وي با اشاره به توانمندي ها ي كشور گفت: با برنامه ريزي صحيح و جلوگيري از هدر روي امكانات كشور، قادريم با نصف امكانات موجود دو برابر وضع و نيازهاي كنوني كشور را اداره كنيم.

قرائتي با اشاره به آغاز عزاداري هاي ماه محرم از هيات هاي عزاداري خواست با تمسك به قرآن از بدعت و اشاعه هرگونه خرافه در عزاداري ها پرهيز كنند.

وي با انتقاد از برخي مسئولين گفت: برخي مسئولين برپايي نماز در ادارات را مورد بي مهري قرار مي دهند.

قرائتي در پايان اظهار داشت: اكنون توجه به تواشيح بيش از توجه به اذان است در حاليكه اذان و نماز اول وقت بايد مورد توجه باشد و اين امر يك ضرورت است كه نياز به كارهاي رسانه اي و فرهنگي دارد.