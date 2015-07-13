پیش بینی درآمد مالیاتی ۳۳هزار میلیاردی استان تهران در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به کمبود منابع مالی در این استان اظهار داشت: کمبود منابع در استان تهران یکی از مشکلات اصلی و عمده این استان به حساب می آید.

استاندار تهران افزود: در این زمینه تلاش داریم تا بخشی از مشکلات موجود را با تخصیص مازاد بر درآمد استان مرتفع کرده و قسمتی از مشکلات سال جاری را کاهش دهیم.

استان تهران بیش از ۵۰ درصد درآمد سایر استان های کشور را تأمین می کند

وی ادامه داد: در این راستا جلسات و مذاکراتی با معاول اول رییس جمهور و محمد باقر نوبخت، انجام گرفته است تا در زمینه تخصیص مازاد بر درآمد استان اقدام لازم صورت گیرد چرا که امروز استان تهران بیش از ۵۰ درصد درآمد سایر استان های کشور را تأمین می کند و باید بخشی از این درآمد نیز در استان تهران مصرف شود.

هاشمی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود، استان تهران بیش از پنج هزار میلیارد تومان از سایر استان های کشور درآمد کسب می کند که باید بخشی از این درآمد به مردم همین استان تعلق گرفته و در استان تهران هزینه شود.

بیش از ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی استان تهران در سال ۹۳ محقق شد

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درآمدهای مالیاتی استان تهران در سال های ۹۲ و ۹۳ گفت: درآمدهای مالیاتی استان تهران در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشد داشته است.

وی تأکید کرد: بر همین اساس در سال ۹۲ درآمد مالیاتی استان تهران ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با تلاش های صورت گرفته بیش از ۹۰ درصد آن تحقق پیدا کرد.

پیش بینی درآمد مالیاتی ۳۳ هزار میلیاردی استان تهران در سال جاری

هاشمی یادآور شد: همچنین در سال گذشته نیز پیش بینی درآمد مالیاتی ۲۵ هزار میلیاردی برای استان تهران صورت گرفت که با تلاش های انجام شده بیش از ۹۵ درصد آن محقق شده است.

این مسئول اضافه کرد: مسئولان امر درآمد مالیاتی امسال استان تهران را بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند که تلاش می شود این پیش بینی محقق شود.

وی تأکید کرد: از درآمد مالیاتی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومانی استان تهران در سال گذشته، تنها دو درصد آن به این استان تعلق گرفته در حالی که سهم استان تهران در مقایسه با کل کشور بیش از ۵۳ درصد است.

هاشمی گفت: بر اساس آمارها درآمد مصوب استان طی سه سال گذشته افزایش پیدا کرده است وبر اساس قانون باید مازاد درآمد استان در همان استان هزینه شود که استان تهران از این درآمد محروم است.