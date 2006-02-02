85 درصد روستاييان خراسان جنوبي تحت پوشش طرح بيمه روستايي قرار گرفتند

مسئول اداره بيمه گري خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند با اعلام اين مطلب تصريح كرد: خراسان جنوبي جمعيتي بالغ بر 528 هزار نفر را در بر مي گيرد كه از اين تعداد 340 هزارنفر در روستاهها و شهرهاي كمتر از 20 هزارنفر ساكن هستند.

مهدي علي بهروزيان آغاز اجراي طرح بيمه روستايي در خراسان جنوبي را از تير ماه سال جاري عنوان كرد و افزود: در اين مدت 275 هزار نفر از روستاييان و شهرهاي كمتر از 20 هزار نفر دفترچه بيمه روستايي دريافت نمودند.

وي گفت: اين طرح اكنون در مرحله لكه گيري است و كساني كه موفق به تكميل فرم و در نتيجه دريافت دفترچه روستايي نشده اند در اين مرحله تحت پوشش قرار مي گيرند.

مسئول اداره بيمه گري خراسان جنوبي با اشاره به اينكه طرح پزشك خانواده همزمان با طرح بيمه روستايي اجرا مي شود اظهار داشت: 54 مركز بهداشتي درماني روستايي به منظور ارائه خدمات به روستاييان مجهز شده اند و پزشكان خانواده و ماما و تكنسين ها در اين مراكز به صورت تمام وقت در خدمت روستاييان هستند.

بهروزيان مجهز شدن مراكز بهداشتي و درماني روستايي به امكانات و تسهيلات عالي و حضور پزشكان و پرستاران را از محسنات اين طرح دانست و افزود: با اجراي طرح مذكورهزينه هاي رفت و آمد و درمان روستاييان كاهش خواهد يافت.

وي در پايان خاطر نشان كرد: به وسيله سيستم ارجاع در طرح پزشك خانواده ، روستاييان مي توانند با نظر پزشك معالج در صورت نياز به پزشك متخصص ارجاع داده شوند.

به گزارش "مهر"، با اجراي طرح مذكور ، هر پزشك خانواده 3000 نفر جمعيت را تحت پوشش قرار مي دهد.