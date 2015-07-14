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۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

تنها اسکناس چاپ شده با تصویر بارگاه یکی از انبیای الهی

تنها اسکناس چاپ شده با تصویر بارگاه یکی از انبیای الهی

اولین و تنها اسکناس ایران با تصویر بارگاه حضرت دانیال نبی(ع) یکی از پیامبران الهی در شوش در گنجینه تمبر، اسکناس و سکه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

ایکنا نوشت:محمدحسین یزدی‌نژاد، مسئول گنجینه تمبر، اسکناس و سکه آستان قدس رضوی از خراسان رضوی، اظهار کرد: اولین و تنها اسکناس ایران با تصویر بارگاه حضرت دانیال نبی(ع) یکی از پیامبران الهی در شوش در  گنجینه تمبر، اسکناس و سکه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

وی با بیان اینکه این اسکناس متعلق به دوره پهلوی است، افزود: در این دوره، بارگاه حضرت دانیال نبی(ع) بیشتر جنبه آثار ملی و تاریخی داشته و بعد مذهبی این مکان برای چاپ اسکناس مورد توجه نبوده است.

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یزدی‌نژاد با اشاره به اینکه اسکناس مزبور پنج ریالی بوده است ادامه داد: این اسکناس در دوره رضا خان پهلوی با امضای رضا قلی امیر خسروی، مدیر کل وقت بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر، مفتّش دولت و نیز در دوره پهلوی دوم تنها یک بار در سال ۱۳۲۳ ه. ش با امضای ابوالحسن ابتهاج به عنوان مدیرکل وقت بانک ملی ایران و علی بامداد، بازرس دولت چاپ و منتشر شد.

کد مطلب 2858359

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