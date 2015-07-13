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۲۲ تیر ۱۳۹۴، ۲۲:۰۵

خرازی در آسایشگاه جانبازان:

جانبازان طعم آزادی و مردم سالاری را به مردم چشاندند

جانبازان طعم آزادی و مردم سالاری را به مردم چشاندند

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان٬ گفت: جانبازان برای تحقق آزادی٬ توسعه و پیشرفت کشورمان تلاش کردند و طعم آزادی و مردم سالاری را به مردم چشاندند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ضیافت افطار حزب ندای ایرانیان با حضور جمعی از اصلاح طلبان در آسایشگاه جانبازان ثارالله تهران برگزار شد.

سید محمد خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در این مراسم با بیان اینکه امنیت، آزادی، پیشرفت و دموکراسی از آرمانهای ملت های منطقه ما است، اظهار کرد: این آرمانی است که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول انقلابی ما نیز قرار گرفته است.

وی افزود: جانبازان برای تحقق آزادی، توسعه و پیشرفت کشورشان تلاش کردند و طعم آزادی و مردم سالاری را به مردم چشاندند.

خرازی تصریح کرد: امیدواریم با تلاش و کوشش جمعی همه کسانی که به روند تحولات معتقد هستند معضلات کشور حل و فصل شود.

کد مطلب 2858373

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