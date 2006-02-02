  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۰۳

مسجد اعظم قم به عنوان اثر ملي كشور به ثبت رسيد

مسجد اعظم قم به عنوان اثر ملي كشور به ثبت رسيد

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم از به ثبت رسيدن مسجد اعظم قم در ليست آثار ملي كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم، حجت‌الاسلام فخرالدين صابري روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: مسجد اعظم قم به عنوان چهارده هزارمين اثر تاريخي، فرهنگي و ملي كشور ثبت گرديد.

وي تصريح كرد: مسجد اعظم قم يك صد و هشتاد و يكمين اثر ثبت شده در استان است.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان با اشاره به مرمت و بازسازي‌هاي صورت گرفته توسط اين اداره كل در بناهاي تاريخي استان گفت: مرمت خانه امام خميني(ره)، خانه تاريخي ملاصدرا در كهك و ديرگچين با تخصيص 2 ميليارد ريال اعتبار و حفظ و مرمت مسجد اعظم از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته بوده است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم در بخش حفظ ميراث فرهنگي، فنس‌كشي تپه‌هاي تاريخي صرم با قدمت بيش از 3 هزار و 500 سال و قلي درويش را بر عهده دارد.

حجت الاسلام صابري در پايان درباره ثبت تعدادي از روستاهاي استان در ليست روستاهاي مقصد گردشگري گفت: روستاهاي فردو، گيو، دستگرد، انجيله، قلعه چم و درة قاهان در ليست كشوري روستاهاي مقصد گردشگري به ثبت رسيده است.

کد مطلب 285840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها