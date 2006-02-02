مسجد اعظم قم به عنوان اثر ملي كشور به ثبت رسيد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم، حجت‌الاسلام فخرالدين صابري روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: مسجد اعظم قم به عنوان چهارده هزارمين اثر تاريخي، فرهنگي و ملي كشور ثبت گرديد.

وي تصريح كرد: مسجد اعظم قم يك صد و هشتاد و يكمين اثر ثبت شده در استان است.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان با اشاره به مرمت و بازسازي‌هاي صورت گرفته توسط اين اداره كل در بناهاي تاريخي استان گفت: مرمت خانه امام خميني(ره)، خانه تاريخي ملاصدرا در كهك و ديرگچين با تخصيص 2 ميليارد ريال اعتبار و حفظ و مرمت مسجد اعظم از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته بوده است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم در بخش حفظ ميراث فرهنگي، فنس‌كشي تپه‌هاي تاريخي صرم با قدمت بيش از 3 هزار و 500 سال و قلي درويش را بر عهده دارد.

حجت الاسلام صابري در پايان درباره ثبت تعدادي از روستاهاي استان در ليست روستاهاي مقصد گردشگري گفت: روستاهاي فردو، گيو، دستگرد، انجيله، قلعه چم و درة قاهان در ليست كشوري روستاهاي مقصد گردشگري به ثبت رسيده است.