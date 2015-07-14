به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای گراند اسلم روسیه طی روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه در تیومن برگزار خواهد شد و دو جودوکار کشورمان به هدایت مجید زارعیان به عنوان سرمربی تیم ملی در این مسابقات شرکت می کنند.

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم و امیرقاسمی نژاد در وزن ۹۰- کیلوگرم جودوکاران کشورمان هستند که در این دوره از مسابقات شرکت می کنند. قرار بود جواد محجوب هم در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در این مسابقات شرکت کند که پس از مشورت با سرمربی تیم ملی و به دلیل عدم آمادگی از حضور در این مسابقات انصراف داد.

بر اساس برنامه این مسابقات که امتیاز آن در راه کسب سهمیه المپیک در رنکنیگ جهانی محاسبه خواهد شد ، ملایی و قاسمی نژاد روز یکشنبه ۲۸ تیرماه به دیدار رقبای خود می روند.