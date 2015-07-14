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۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۹:۵۵

دوجودوکار ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شرکت می‌کنند

دوجودوکار ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شرکت می‌کنند

دو جودوکار تیم ملی کشورمان برای حضور در رقابتهای جایزه بزرگ روسیه پنجشنبه هفته جاری راهی این کشور می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای گراند اسلم روسیه طی روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه در تیومن برگزار خواهد شد و دو جودوکار کشورمان به هدایت مجید زارعیان به عنوان سرمربی تیم ملی در این مسابقات شرکت می کنند. 

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم و امیرقاسمی نژاد در وزن ۹۰- کیلوگرم جودوکاران کشورمان هستند که در این دوره از مسابقات شرکت می کنند. قرار بود جواد محجوب هم در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در این مسابقات شرکت کند که پس از مشورت با سرمربی تیم ملی و به دلیل عدم آمادگی از حضور در این مسابقات انصراف داد. 

بر اساس برنامه این مسابقات که امتیاز آن در راه کسب سهمیه المپیک در رنکنیگ جهانی محاسبه خواهد شد ، ملایی و قاسمی نژاد روز یکشنبه ۲۸ تیرماه به دیدار رقبای خود می روند. 

کد مطلب 2858414

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