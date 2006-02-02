ابوالفضل پورعرب و علي دهكردي با "تنها خودت مانده اي" در تلويزيون

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم داستاني تلويزيوني "تنها خودت مانده اي" به كارگرداني محسن محسني نسب و تهيه كنندگي سعيد تهراني در گروه فيلم و سريال شبكه تهران تهيه شده است.

در اين فيلم بازيگراني چون ابوالفضل پورعرب، علي دهكردي، سهيل تهراني، محمدعلي جمالي، سيدجواد هاشمي و نوشين خاني به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم درباره دانشجويي به نام حسين مومني، فرزند شهيد سردار مومني است. وي درحين تحصيل در دفتر يكي از اساتيد به نام دكتر سلامت كار مي كند. او در اين دفتر متوجه خلاف كاري هاي استاد مي شود كه قصد دارد دانشجويان را به جان هم بيندازد و از طرفي ديگر به مسند رياست دانشگاه تكيه زده و دانشجويان را وارد اين بازي مي كند. مومني متوجه اين دسيسه مي شود و ...

فيلم داستاني تلويزيوني " تنها خودت مانده اي " روز جمعه، 21 بهمن ماه، ساعت 13 از شبكه تهران پخش مي شود.