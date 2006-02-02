رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ در گفتگو با "مهر " : كشاندن پاي شوراي امنيت به مسئله هسته اي ايران اقدامي سياسي است / اروپا از تمام توانش براي حل موضوع هسته اي ايران استفاده نكرد / اروپا بايد شرايطي فراهم كند كه ايران غني سازي را در خاكش انجام دهد

پروفسور " ادو اشتاين باخ " ( Udo Steinbach ) در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل"مهر" با اشتباه خواندن تصميم اروپا در ارائه گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل خاطرنشان كرد :"به عقيده من هنوز فضاي مناسب براي گفتگو با ايران وجود دارد".

وي با بيان اين مطلب كه گفتگو تنها شيوه و بهترين راه براي برخورد با پرونده هسته اي ايران است ، افزود :" اين مهم است كه گفتگوها با ايران به چه شكلي ادامه پيدا كند ".

رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ با اشاره به اينكه اروپا بايد در تداوم گفتگوهاي خود با ايران سياستهاي جديدي را در پيش بگيرد به خبرنگار " مهر " گفت :" اروپا بايد چارچوب جديدي براي ادامه گفتگوهاي خود بر سر موضوع هسته اي ايران پيدا كنند . اروپا بايد بداند زماني اختلاف نظرها با ايران بر سر برنامه هاي هسته اي اين كشور حل و فصل پيدا مي كند كه زمينه مناسبي براي غني سازي اورانيوم در خاك اين كشور و دستيابي به فناوري روز و جديد براي آنها ميسر و فراهم شود".

" اشتاين باخ " تصريح كرد : بايد تلاش شود تا با گفتگو با ايران امكاني به اين كشور داده شود تا مراحل لازم براي دستيابي و برخورداري از تكنولوژي روز هسته اي محقق شده و ايران بتواند از اين راه به فنآوري پيشرفته مسلط شود .

وي همچنين در توضيح گفته خود با بيان اين مطلب كه اين امكان بايد فراهم شود تا سطح همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين الملل بيش از پيش مهيا شود ، افزود : "ايران بايد بار ديگر نشان دهد كه از تداوم برنامه هاي هسته اي خود تنها اهداف صلح آميز را دنبال كرده و به هيچ وجه بدنبال تسليحات نظامي نيست ".

رئيس موسسه شرق شناسي آلمان در خصوص همكاري هاي چشمگير ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه ورود بازرسان و تلاش براي اعتماد سازي هر چه بيشتر در سطح جامعه بين الملل و واكنش نه چندان مناسب اروپايي ها در اينباره به خبرنگار بين الملل " مهر " گفت :" ايران تاكنون همكاري هاي مناسبي براي شفاف سازي برنامه هاي هسته اي خود نشان داده است ، دستيابي ايران به فناوري روز هسته اي حق طبيعي اين كشور است ".

" اشتاين باخ " در ادامه اظهار داشت :" ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل سياسي است و به فشارهاي آمريكا باز مي گردد".

اين كارشناس آلماني مسائل خاورميانه و ايران همچنين با ابراز تاسف از تصميم و سياست اخير اروپا در قبال پرونده هسته اي ايران گفت : "به نظر من اروپا تمام توان و تلاش خود را براي حل موضوع هسته اي ايران بكار نگرفته است ".

وي با تكرار اين مطلب كه هرگونه برخورد با پرونده هسته اي ايران تنها سياسي است ، اظهار داشت : "اين مسئله شباهت زيادي با مورد عراق دارد ، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه ايران ، عراق نيست ".

رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ در بخش ديگري از اين گفتگو درباره پيشنهاد اخير روسيه به ايران مبني بر انجام غني سازي اورانيوم به " مهر " پاسخ داد : "پيشنهاد روسيه در قالب اصول كلي ايرادي ندارد ".

" اشتاين باخ " با بيان اين مطلب كه به عقيده من پيشنهاد روسيه به ايران داراي ايراداتي است ، افزود :" ايران خواهان انجام فعاليت غني سازي در خاك خود بوده و اين امر را يكي از اصول كلي در سياستهاي هسته اي خود مي داند و اين امر كمي با پيشنهاد مطرح شده مغايرت دارد ".