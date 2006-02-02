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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۴

در گفتگو با "مهر" عنوان شد:

پايين بودن درآمد روستائيان به پديده حاشيه نشيني مشهد دامن زده است

پايين بودن درآمد روستائيان به پديده حاشيه نشيني مشهد دامن زده است

فرماندار مشهد گفت : مجموعه اقدامات انجام شده مديران شهري در خصوص ساماندهي حاشيه نشيني در مقابل رشد اين پديده بسيار ناچيز است.

حسن موحديان فرماندار مشهد درگفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در" مشهد" با بيان اين مطلب افزود : اين مسئله حاكي از آن است كه مشكلات حاشيه نشينان تا كنون كالبد شكافي نشده است .

حسن موحديان با اشاره به اينكه مشكل حاشيه نشيني واقعيتي انكار ناپذير است و حل آن مديريت  واحد شهري را مي طلبد گفت : تا كنون چنين مديريت  واحدي محقق  نشده و يكي  از نشانه هاي اين خلاء نبود تعريف  سر فصلي خاص در هيئت دولت است .

وي افزود : فراهم كردن امكانات و خدمات در روستاها بسيار مفيد است ، اما آنچه مانع مهاجرت روستائيان به شهرها و اسكان آنها  در حاشيه شهرها مي شود ، ايجاد  اشتغال و درآمد در روستاهاست .

موحديان افزود : در مشهد پديده زمين خواري توسط استانداري و دستگاه قضائي به جد دنبال مي شود و هماهنگي بيشتر دستگاههاي دولتي  از زياد شدن اين پديده جلوگيري خواهد كرد .

وي كه چند ماهي از مدت خدمتش در فرمانداري  مشهد نمي گذرد ، اقدامات انجام شده در پديده زمين خواري در منطقه آب و برق را بسيار خوب ارزيابي كرد و يادآور شد : مداومت  در برخورد ، زمين خواري را مهار مي كند .

 

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کد مطلب 285853

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