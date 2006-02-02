پايين بودن درآمد روستائيان به پديده حاشيه نشيني مشهد دامن زده است

حسن موحديان فرماندار مشهد درگفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در" مشهد" با بيان اين مطلب افزود : اين مسئله حاكي از آن است كه مشكلات حاشيه نشينان تا كنون كالبد شكافي نشده است .

حسن موحديان با اشاره به اينكه مشكل حاشيه نشيني واقعيتي انكار ناپذير است و حل آن مديريت واحد شهري را مي طلبد گفت : تا كنون چنين مديريت واحدي محقق نشده و يكي از نشانه هاي اين خلاء نبود تعريف سر فصلي خاص در هيئت دولت است .

وي افزود : فراهم كردن امكانات و خدمات در روستاها بسيار مفيد است ، اما آنچه مانع مهاجرت روستائيان به شهرها و اسكان آنها در حاشيه شهرها مي شود ، ايجاد اشتغال و درآمد در روستاهاست .

موحديان افزود : در مشهد پديده زمين خواري توسط استانداري و دستگاه قضائي به جد دنبال مي شود و هماهنگي بيشتر دستگاههاي دولتي از زياد شدن اين پديده جلوگيري خواهد كرد .

وي كه چند ماهي از مدت خدمتش در فرمانداري مشهد نمي گذرد ، اقدامات انجام شده در پديده زمين خواري در منطقه آب و برق را بسيار خوب ارزيابي كرد و يادآور شد : مداومت در برخورد ، زمين خواري را مهار مي كند .

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