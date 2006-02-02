  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

در راستاي آمادگي بسيجيان و آگاهي آنان نسبت به ترفندها و تحركات احتمالي دشمن؛

رزمايش ضدكمين و ضدهلي برد در شهرهاي مرزي خراسان رضوي برگزار مي شود

رزمايش ضدكمين و ضدهلي برد در شهرهاي مرزي خراسان رضوي برگزار مي شود

رزمايش ضدكمين و ضدهلي برد در شهر خواف از شهرهاي مرزي خراسان رضوي برگزار مي شود.

سرهنگ علي روايتي فرمانده بسيج ناحيه شهرستان خواف در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : حضور نيروهاي آمريكايي در كشورهاي منطقه به ويژه در مجاورت مرزهاي ايران و خاك افغانستان، آمادگي بسيجيان و آگاهي آنان نسبت به ترفندها و تحركات احتمالي دشمن را مي طلبد.

وي اظهار داشت : در اين راستا، در سال جاري و در ادامه رزمايش هاي قبلي گردان هاي عاشورا و الزهرا، رزمايش ضدهلي برد و ضد كمين به مدت سه روز با شركت گردان هاي يك شهري و دو بخش سلامي برگزار مي گردد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه خواف جلگه زوزون، اهداف رزمايش را تقويت آمادگي رزمي، فردي، يگاني و كسب تجربه عملي و ارائه آموزش هاي تئوري دانست وافزود: دشمن فرضي با هلي برد در منطقه پياده خواهد شد كه نسبت به نيروهاي شركت كننده جلوگيري از فرود، اجراي كمين در معابر و قلع و قمع آنان اقدام خواهند كرد.

کد مطلب 285857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها