ديدار نخست وزير لبنان با دبيركل حزب الله ؛ احتمال بازگشت وزيران شيعه به دولت قوت گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه به نقل از منابع دولت لبنان اعلام كرد: تعليق نشست جلسات دولت توسط وزراي شيعه دولت لبنان تا ساعاتي ديگربه پايان مي رسد و بعيد نيست كه اين 5 وزيردرجلسه امروز دولت شركت كنند.

اين منابع درادامه بيان كردند: تمامي گروه ها به اين باور رسيدند كه كناره گيري و تعليق حضورنتايج مطلوبي درپي نخواهد داشت و تنها اجراي مذاكرات است كه به نفع همگان و همچنين به نفع ملت خواهد بود.

همچنين روزگذشته فواد سنيوره نخست وزير لبنان با سيد حسن نصرالله دبيركل جنبش حزب الله درادامه رايزني ها براي بازگرداندن وزيران شيعه به هيئت دولت و جلوگيري از استعفاي آنها با يكديگر ديداركردند.

اين درحالي است كه روزنامه البيان درشماره روزگذشته خود ادعا كرد: 5 وزير شيعه دولت لبنان در نظر دارند از دولت كناره گيري كنند و از مقام خود استعفا كنند.

اين در حالي است كه قرار است براي ميانجيگري بين بيروت و دمشق و حل بحران موجود بين آنها،عمرسليمان رئيس دستگاه اطلاعات وامنيت مصربه زودي لبنان وسوريه سفركند.

همچنين منابع نخست وزيري دولت لبنان خبرهاي مطرح شده را درمورد تلاش هاي سودان براي حل اختلافات سوريه ولبنان تاكيد نكردند.

در اين حال شيخ خضر نورالدين عضو شوراي سياسي حزب الله اعلام كرد كه ديدار سنيوره و سيد حسن نصرالله با هدف بازگشت اوضاع به حالت عادي صورت گرفت .



نورالدين درباره ديدار روز گذشته نخست وزير لبنان ودبير كل حزب الله گفت : در اين ديدار مسئله تعليق مشاركت پنج وزير شيعه حزب الله و جنبش امل در جلسات هيئت وزيران و راههاي بازگشت اين وزرا به كابينه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.



وي با تاكيد برضرورت حل مسائل داخلي لبنان در فضايي آرام براي خدمت به منافع اين كشور اظهار داشت : با توجه به شرايط سختي كه لبنان در آن به سر مي برد،همكاري مثبت همه ضروري است.



نورالدين با اشاره به اينكه حزب الله ازهمان ابتدا براي حل مشكل تعليق مشاركت پنج وزير شيعه در جلسات هيئت وزيران از طريق گفتگو اعلام آمادگي كرده بود، افزود: حزب الله اميدوار است كه اين مشكل بر اساس نيت خير جناحهاي مختلف حل و فصل شود.