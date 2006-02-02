سقوط تيركهاي نگهدارنده كابلهاي اتوبوس برقي در خيابان 17 شهريور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" از محل حادثه، حدود ساعت 18:30 شب گذشته با سقوط ناگهاني دو تيرك نگهدارنده كابلهاي اتوبوس برقي درخط خراسان - امام حسين(ع) بر روي يك دستگاه اتوبوس و خودروهاي پارك شده و در حال حركت ، به 2 خودروي سواري رنو و پيكان آسيب جدي رسيد و علاوه بر جراحت راننده يكي از خودروهاي مزبور، به 4 خودروي ديگر نيز خساراتي وارد شد.

اين حادثه كه در تقاطع خيابانهاي 17 شهريور و صفا رخ داد باعث ايجاد ترافيك بسيار سنگيني در مسير امام حسين(ع) - 17 شهريور شد و اين خط از زمان وقوع حادثه ( 18:30) به طور كامل مسدود شد.

بنا بر اين گزارش ، به دنبال بروز اين حادثه ماموران آتش نشاني ، نيروي انتظامي و اتوبوسراني در محل حاضرو پس از حدود 2 ساعت به كمك 2 دستگاه جرثقيل موفق به بيرون كشيدن خودروها از زير دكلها شدند.

روابط عمومي شركت اتوبوسراني تهران و حومه (واحد) در گفتگو با "مهر" و برخلاف مشاهدات خبرنگار اين خبرگزاري اظهار داشت : در حادثه مزبور نه كسي آسيب ديده و نه به هيچ يك از اتوبوسهاي برقي خسارت وارد شده است و تنها خسارت ناشي از سقوط اين دكلها، آسيبهايي است كه به دو خودروي پيكان و رنو وارد آمده است!

شركت اتوبوسراني در خصوص علت بروز اين حادثه نيز اعلام كرد : بر اساس بررسيهاي اوليه دليل بروز اين حادثه گير كردن يكي از شاخكهاي اتصال به قرقره هاي نصب شده و پوسيده بودن اين شاخك بوده است.