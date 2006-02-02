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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

/ اختصاصي "مهر" /

سقوط تيركهاي نگهدارنده كابلهاي اتوبوس برقي در خيابان 17 شهريور

سقوط تيركهاي نگهدارنده كابلهاي اتوبوس برقي در خيابان 17 شهريور

سقوط ناگهاني دو تيرك نگهدارنده كابلهاي اتوبوس برقي برروي خودروها در حال تردد خيابان 17 شهريور در شب گذشته ، باعث مجروح شدن يك راننده و آسيب ديدن 6 خودرو شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" از محل حادثه، حدود ساعت 18:30 شب گذشته با سقوط ناگهاني دو تيرك نگهدارنده كابلهاي اتوبوس برقي درخط خراسان - امام حسين(ع) بر روي يك دستگاه اتوبوس و خودروهاي پارك شده و در حال حركت ، به 2 خودروي سواري رنو و پيكان آسيب جدي رسيد و علاوه بر جراحت راننده يكي از خودروهاي مزبور، به 4 خودروي ديگر نيز خساراتي وارد شد.

اين حادثه كه در تقاطع خيابانهاي 17 شهريور و صفا رخ داد باعث ايجاد ترافيك بسيار سنگيني در مسير امام حسين(ع) - 17 شهريور شد و اين خط از زمان وقوع حادثه ( 18:30)  به طور كامل مسدود شد.

بنا بر اين گزارش ، به دنبال بروز اين حادثه ماموران آتش نشاني ، نيروي انتظامي و اتوبوسراني در محل حاضرو پس از حدود 2 ساعت به كمك 2 دستگاه جرثقيل موفق به بيرون كشيدن خودروها از زير دكلها شدند.

روابط عمومي شركت اتوبوسراني تهران و حومه (واحد) در گفتگو با "مهر" و برخلاف مشاهدات خبرنگار اين خبرگزاري اظهار داشت : در حادثه مزبور نه كسي آسيب ديده و نه به هيچ يك از اتوبوسهاي  برقي خسارت وارد شده است و تنها خسارت ناشي از سقوط اين دكلها، آسيبهايي است كه به دو خودروي پيكان و رنو وارد آمده است!

شركت اتوبوسراني در خصوص علت بروز اين حادثه نيز اعلام كرد : بر اساس بررسيهاي اوليه دليل بروز اين حادثه گير كردن يكي از شاخكهاي اتصال به قرقره هاي نصب شده و پوسيده بودن اين شاخك بوده است. 

 

کد مطلب 285862

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