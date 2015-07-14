درخواست تشکیل جلسه ویژه بررسی ساخت‌ و ساز در میدان سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه علنی روز سهشنبه شورا با اشاره به ساخت و سازها در میدان سپاه، گفت: چندین ماه است که مجلس، دیوان عدالت اداری و شهرداری به این موضوع ورود پیدا کرده و ما به عنوان پارلمان محلی سکوت کردهایم.
وی با بیان اینکه قبل از اظهارنظرها و مکاتبات قضائی و ورود نهادهایی مانند اصل ۹۰، شورا باید وارد عمل میشد و موضوع را بررسی میکرد، افزود: سپاه معتقد است فعالیتهایشان قانونی است و بر اساس تفاهمنامه شهرداری با سپاه که اگر پس از مکاتبه طی یک ماه مخالفت خود را اعلام نکنند، موافقت ساخت و ساز محسوب شده و مدیرکل امور مناطق شهرداری که اعلام کرده این ساخت و سازها مجاز است، اقدام به فعالیت کرده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر اساس همین دو استدلال، ساخت و سازهای میدان سپاه را قانونی اعلام کرده است. این در حالی است که شهرداری استناد به دو نامهای میکند که در سال ۸۹ به سپاه زده و اعلام کرده این زمین در پهنه سبز قرار دارد و همچنین به دلیل نزدیکی بنای تاریخی، باید کمیسیون ماده پنج و میراث نیز اجازه ساخت و ساز در این زمین را بدهد.
سالاری با بیان اینکه قوه قضائیه و دادسرای نظامی حکم توقف این بنا را دادهاند و ما نیز باید به عنوان شورای شهر از دوستان دعوت کنیم تا درباره این ساخت و سازها توضیح دهند، گفت: بر اساس رای کمیسیون ماده پنج، این بنا نباید ۱۶ متر ارتفاع داشته باشد. شهردار تهران نیز طی نامهای به فرمانده سپاه، مغایر بودن این شاخص را طبق قانون اعلام کرده است.
وی در خصوص عملکرد کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، گفت: چندین جلسه کارشناسی در کمیسیون معماری در این خصوص برگزار شد، اما چون ادعاها شفاف نبود، سعی کردیم حرفی نزنیم تا اینکه این موضوع علنی شد و در حال حاضر زیبنده این نهاد با ارزش نیست که خدمات ارزندهای در کشور و شهر تهران ارائه کرده که این ابهامات در خصوص ساخت و سازهای آن باقی بماند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران همچنین در تذکر دیگری در خصوص طرح اصلاحیه قانون شهرداریها و دهیاریها، گفت: تبصرههای این طرح با ماده واحدههای آن مغایرتهای اساسی دارد و انگار پس از امضای نمایندگان، این تبصرهها به آن اضافه شده است.
سالاری با اشاره به دو تذکر رئیس شورا در خصوص این طرح گفت: درخواست میشود کمیتهای تشکیل تا این موضوع بررسی شود.
جلسه در خصوص ساخت و سازهای میدان سپاه
مهدی چمران در پاسخ به تذکر سالاری گفت: جلسهای با حضور شهردار تهران، معاون شهرسازی و رئیس شورا با فرماندهان سپاه برگزار شد که از معاون شهرسازی درخواست میکنم گزارشی از این جلسه برای ارائه در صحن شورا، ارائه کند.
وی ادامه داد: از فروردین ماه رایزنیهایمان را به طور خصوصی و غیرخصوصی و تلفنی در خصوص این ساخت و سازها انجام دادیم. فرماندهان سپاه معتقد به اجرای قانون هستند اما این بخش مهندسی سپاه است که تاکید بر اجرای این پروژه دارد.
چمران همچنین در خصوص رایزنیها برای اصلاح طرح اصلاحیه قانون شهرداریها هم گفت: ما در کمیسیونهایی که این طرح را بررسی میکرد، شرکت کرده و همچنین با رئیس شورای عالی استانها، اعضای شوراهای سراسر کشور تماس گرفته و در این خصوص اطلاعرسانی کردهایم. اما اگر لازم است کمیتهای را نیز در این رابطه تشکیل خواهیم داد.
در پایان تصمیم گرفته شد روز دوشنبه ساعت ۱۰ جلسه شورا در این خصوص برگزار شود.
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