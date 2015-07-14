  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمان:

۱۶۷۹ فقره پرونده قاچاق کالا در کرمان تشکیل شد

۱۶۷۹ فقره پرونده قاچاق کالا در کرمان تشکیل شد

کرمان - دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان از تشکیل هزار و ۶۷۹ فقره پرونده قاچاق کالا در این استان طی سال جاری خبر داد.

ابراهیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت استان کرمان اظهار داشت: این امر سبب شده با وجود تلاش برای شناسایی تمامی مناطق استان؛ همچنان برخی نقاط ناشناخته باقی بمانند.

وی از تشکیل هزار و ۶۷۹ فقره پرونده قاچاق کالا در استان کرمان طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این آمار نسبت به سال گذشته، ۵۷ درصد افزایش داشته است.

شهریاری ادامه داد: پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، دام، لپ تاپ و برنج در صدر کالاهای قاچاق وارد شده به استان کرمان هستند.

وی همچنین به قاچاق سوخت اشاره و تصریح کرد: در استان کرمان بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

شهریاری از ایجاد جایگاهی برای نخستین بار در محل انبار شرکت نفت خبر داد و افزود: در اثر این اقدام موفق شدیم از قاچاق ۲۰ هزار لیتر سوخت پیشگیری کنیم.

این مسئول یادآور شد: استان کرمان از سمت جنوب و شرق با سیل قاچاق مواجه است.

کد مطلب 2858630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها