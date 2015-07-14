۱۶۷۹ فقره پرونده قاچاق کالا در کرمان تشکیل شد

ابراهیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت استان کرمان اظهار داشت: این امر سبب شده با وجود تلاش برای شناسایی تمامی مناطق استان؛ همچنان برخی نقاط ناشناخته باقی بمانند.

وی از تشکیل هزار و ۶۷۹ فقره پرونده قاچاق کالا در استان کرمان طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این آمار نسبت به سال گذشته، ۵۷ درصد افزایش داشته است.

شهریاری ادامه داد: پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، دام، لپ تاپ و برنج در صدر کالاهای قاچاق وارد شده به استان کرمان هستند.

وی همچنین به قاچاق سوخت اشاره و تصریح کرد: در استان کرمان بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

شهریاری از ایجاد جایگاهی برای نخستین بار در محل انبار شرکت نفت خبر داد و افزود: در اثر این اقدام موفق شدیم از قاچاق ۲۰ هزار لیتر سوخت پیشگیری کنیم.

این مسئول یادآور شد: استان کرمان از سمت جنوب و شرق با سیل قاچاق مواجه است.