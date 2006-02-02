غرب با اعمال استانداردهاي دوگانه ايران را متهم به توليد بمب هسته اي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي، پاول ايپاتف Pavel Ipatov رئيس سابق نيروگاه هسته اي بالاكوو و فرماندار منطقه ساراتوف در جنوب روسيه اظهارداشت:" آمريكا با متهم كردن ايران به ساخت تسليحات هسته اي، آن را تحريك مي كند."



وي كه رياست نيروگاه هسته اي بالاكوو رابه مدت تقريبا20 سال برعهده داشت، افزود:" به تازگي، بر اساس روشهايي كه براي كنترل گسترش تسليحات كشتار جمعي در نظر گرفته شده است، ايران كشوري نيست كه مخفيانه بمب هسته اي بسازد" .



ايپاتف همچنين خاطر نشان كرد كه" آمريكا همراه با سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس كه در حال مذاكره با ايران هستند با اعمال استانداردهاي دوگانه، ايران را متهم به تلاش براي توليد تسليحات هسته اي مي كنند واين امربه طور گسترده اي وضعيت موضوع ايران را پيچيده مي كند."



فرماندار منطقه ساراتف همچنين درباره ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت :" اگر مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، چين و روسيه كه هر كدام در شوراي امنيت حق وتو دارند، ممكن است جلوي تصويب قطعنامه عليه ايران را بگيرند."



اين مقام هسته اي سابق روسيه همچنين ابراز اميدواري كرد كه "روسيه و چين بتوانند با ايران درباره ايجاد يك طرح مشترك صلح آميز براي غني سازي اورانيوم ايران در خاك روسيه به توافق برسند."

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