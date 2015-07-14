بناهای تاریخی زنجان فضاسازی مناسبی ندارند

مجید فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم جذب گردشگر در استان زنجان، افزود: زنجان ظرفیت‌های بالقوه ای دارد که باید این ظرفیت‌ها شکوفا شوند.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای جذب گردشگر در استان زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند.

فرماندار زنجان با بیان اینکه باید گردشگر را جذب استان کنیم، گفت: استان باید نقاط جذابی برای جذب گردشگر داشته باشد که در این راستا باید مدیران برای تحقق این مهم تلاش کنند.

فرخی تاکید کرد: زنجان در مسیر ترانزیت واقع شده و موقعیت خوبی برای جذب گردشگر دارد، بنابراین باید زیرساخت‌های اصولی برای این امر در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به طرح امامزاده سید ابراهیم (ع)، افزود: باید فضاسازی مناسب برای این فضای معنوی لحاظ شود تا گردشگر به این مکان جذب شود.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در استان به فضاسازی مناسب توجهی نشده است، تصریح کرد: گردشگر با دیدن فضای مناسب و جذاب راغب می‌شود که به این مکان ورود پیدا کند.

فرخی گفت: زنجان بناهای تاریخی و مذهبی بسیار خوبی دارد، ولی از این ظرفیت‌ها استفاده مناسبی نشده است.

فرماندار زنجان افزود: دبیرستان شریعتی زنجان به نوبه خود یک بنای تاریخی فرهنگی است که با فضاسازی مناسب می‌تواند گام مهمی در جذب گردشگر باشد.

فرخی تاکید کرد: باید تلاشمان بر این باشد که در شهر زنجان فضا ایجاد کنیم که در این زمینه متاسفانه خوب عمل نکرده‌ایم، بنابراین باید برای خلق جذابیت برنامه‌ریزی کرده و داشته‌هایمان را تقویت کنیم.

وی ابراز کرد: در مصلای نماز جمعه زنجان فضاسازی مناسب انجام شده است ولی در این فضا واحدهای تجاری احداث شده که همگونی با این فضای معنوی ندارد.