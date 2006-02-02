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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

بادامچيان عضو شوراي مركزي كميته استقبال از امام (ره):

دنياي استكبار در مقابله با تفكرات امام (ره) با عجز روبه رو شده است

دنياي استكبار در مقابله با تفكرات امام (ره) با عجز روبه رو شده است

دنياي استكبار و آمريكا در برابر تفكرات امام راحل (ره) كه نشات گرفته از دين مبين اسلام و مبناي شكل گيري انقلاب اسلامي ايران بوده، دچار عجز و ناتواني شده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته ارتباطات و اطلاع رساني ستاد مركزي دهه فجر انقلاب اسلامي، دكتر بادامچيان عضو شوراي مركزي كميته استقبال در سال 57 در مراسم گلباران مكان جلوس حضرت امام (ره) در بهشت زهرا (س) با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و امام راحل (ره) ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: انقلاب ايران با پايگذاري بر دو اصل مردمي و ديني بودن از آفت هاي انقلاب هاي مشابه ديگر مصون مانده و سرمنشاء تمامي حركتهاي مردمي در دنيا گرديده است.

وي با اشاره به مشكلات پيش روي انقلاب اسلامي تا رسيدن به پيروزي گفت: انقلاب ايران به ملت هاي ديگر آموخت كه ملتهاي اسلامي بايد بر مبناي ايمان و دين و براي خدا در برابر ظلم و استكبار قيام كنند.

اجراي سرود توسط گروه رزم نوازان، قرائت پيام خانواده هاي شهدا و ايثارگران توسط فرزند شهيد جبرئيل ميرعيسي خاني و در پايان گلباران مكان جلوس حضرت امام (ره) توسط مردم از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.

کد مطلب 285873

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