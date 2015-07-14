فعالیتهای بین المللی نمایشگاه قرآن کریم تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه کشور ، بعد از بازدید از بخش حوزوی نمایشگاه قرآن درباره دستاوردهای این بخش از نمایشگاه گفت: اگر در این گونه موارد انسان اظهار کند که کار صد در صد مطلوب بوده است، باید دست از حرکت به سوی آینده ای بهتر برداشت. اکنون آنچه که در این بخش ارائه شده است گرچه هنوز همه محصولات حوزه در این بخش موجود نیست، اما در نوع خود از نظر تنوع، توجه به نیاز مخاطب و هنرمندانه ارائه دادن محصولات بی نظیر ظاهر شده است.

وی با توجه به استقبالی که مردم قرآن دوست ما از نمایشگاه قرآن داشتند گفت: دست اندرکاران بخش حوزوی باید از همین حالا برنامه ریزی و تدارکات لازم برای برگزاری نمایشگاه قرآن سال آینده را آغاز کنند. شناسایی سوژه های مناسب، محصولات متنوع و مناسب، مراکزی که در هر بخش فعالیت می کنند از جمله موارد زمان بر است که از همین حالا باید مقدمات آن فراهم شود.

آیت الله بوشهری با اشاره به محدودیت مکانی بخش حوزوی افزود: به نظر می رسد محدودیت مکان موجب شده است که گردانندگان غرفه های این بخش نتوانند همه محصولاتی که داشتند را ارائه دهند. ما بیش از ۲۰۰ مرکز پژوهشی حوزوی داریم که جای شان در این بخش خالی است. باید تدابیری بیندیشیم که سال آینده همه مراکز در این بخش حضور داشته باشند. چون قطعا هر یک از مراکز دارای آثار، برنامه ها و پژوهشهای قرآنی هستند که برای مخاطب کاربردهای متفاوتی دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسرکشور درباره ماهیت برگزاری نمایشگاه قرآن گفت: معرفی فعالیت های قرآنی لازمه برگزاری نمایشگاه قرآن است. اگر این فضا برای معرفی و ارائه آثار نباشد، آثار در همان محل تولید باقی می مانند و نمی توانند رسالت اصلی شان را انجام بدهند. برای اینکه جامعه بداند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر پژوهشی چه آثار ارزنده ای انجام شده است برگزاری نمایشگاه امری اجتناب ناپذیر است ، حتی یک بار در سال هم کفایت نمی کند. چه بسا بهتر می شد اگر که یک نمایشگاه دایمی از محصولات قرآن کریم تشکیل می شد که هر ماه یک محصول و یک فعالیت قرآنی مفید در آن معرفی می شد.

به گفته آیت الله بوشهری برگزارکنندگان نمایشگاه قرآن هم اکنون باید به ارزیابی حاصل فعالیت های نمایشگاه قرآن بپردازند. او در این باره اظهار داشت: توزیع فرم های نظرسنجی بین مخاطبان و بازدید کنندگان بهترین راه برای کسب اطلاع از چگونگی برگزاری این دوره از نمایشگاه قرآن کریم است. همچنین همواره باید در تکاپوی برقراری ارتباط با سایر مراکز فعال در حوزه قرآنی برای جذب مشارکت و حضور در نمایشگاه سال بعد بود. مراکز حوزوی ما منحصر به قم نیست در سایر استان ها هم فعالیت های ارزنده ای انجام می شود که باید در نمایشگاه منعکس شود. در نهایت باید به این نکته توجه داشته باشیم که کالای قرآنی هر چه زیباتر و در قالب های جذاب تر ارائه شود مخاطب بیشتری را به خود جذب می کند. بنابراین برای شکل ارائه آثار هم باید با صاحب نظران مختلف مشورت کرد.

آیت الله بوشهری در پایان با تاکید بر جنبه بین المللی بودن نمایشگاه قرآن گفت: نمایشگاه قرآن یک نمایشگاه بین المللی است بنابراین باید فضایی برنامه ریزی شود که عده ای با عشق و علاقه فراوان برای دیدن دستاوردهای قرآنی از کشورهای مختلف در اینجا حاضر شوند و دستاوردهای موجود در نمایشگاه را به عنوان الگوی فعالیتهای قرآنی به کشور خودشان منتقل کنند. باید از طلاب غیر ایرانی هم دعوت کرد که آثارشان را به نمایشگاه قرآن ارائه دهند تا این نمایشگاه با شکوه و تاثیرگذاری هر چه بیشتر برگزار شود.