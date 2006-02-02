استاندار و مديران كرمانشاه با حضور در گلزار شهداي به مقام شامخ آنان اداي احترام كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرمانشاه، دراين مراسم كه مديران دستگاههاي اجرايي و اداري ، فرماندهان نظامي و انتظامي حضور داشتند، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان كرمانشاه، امام راحل را پيونددهنده اسلام ناب با مردم دانست و گفت: همه ما مديون امام خميني بوده و هستيم و حيات معنوي و الهي انقلاب همواره با ياد امام زنده مي ماند .

عباس سروري افزود: دشمن با انرژي ما كار دارد. اول انرژي معنوي و بعد انرژي هسته اي كه با توكل به خدا و همت مسئولان مخلص نظام و نيز پشتيباني هميشگي ملت در هر دو بخش مانند هميشه خوار و ذليل خواهد شد .

رئيس ستاد دهه فجرانقلاب اسلامي استان كرمانشاه روح معنوي حاكم بر ايام دهه فجر امسال را ناشي از الطاف هميشگي سيدالشهداء (ع) دانست و ادامه داد: انقلاب ما همواره از قيام معنوي و الهي امام حسين(ع) نشات گرفته و تقارن امسال به برنامه هاي انقلاب معنويت خاصي بخشيده است .