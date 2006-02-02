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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

همزمان با سالروز ورود تاريخي امام راحل به كشور ؛

استاندار و مديران كرمانشاه با حضور در گلزار شهداي به مقام شامخ آنان اداي احترام كردند

استاندار و مديران كرمانشاه با حضور در گلزار شهداي به مقام شامخ آنان اداي احترام كردند

همزمان بايوم الله 12بهمن ماه سالگرد ورود تاريخي امام راحل به خاك ميهن، اعضاي شوراي اداري استان كرمانشاه به رياست استاندار صبح امروز با حضور در گلزارشهداي اين شهر ياد امام( ره) و شهدا را گرامي داشتند.

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرمانشاه، دراين مراسم كه مديران دستگاههاي اجرايي و اداري ، فرماندهان نظامي و انتظامي حضور داشتند، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان كرمانشاه، امام راحل را پيونددهنده اسلام ناب با مردم دانست و گفت: همه ما مديون امام خميني بوده و هستيم و حيات معنوي و الهي انقلاب همواره با ياد امام زنده مي ماند.

عباس سروري افزود: دشمن با انرژي ما كار دارد. اول انرژي معنوي و بعد انرژي هسته اي كه با توكل به خدا و همت مسئولان مخلص نظام و نيز پشتيباني هميشگي ملت در هر دو بخش مانند هميشه خوار و ذليل خواهد شد.

رئيس ستاد دهه فجرانقلاب اسلامي استان كرمانشاه روح معنوي حاكم بر ايام دهه فجر امسال را ناشي از الطاف هميشگي سيدالشهداء (ع) دانست و ادامه داد: انقلاب ما همواره از قيام معنوي و الهي امام حسين(ع) نشات گرفته و تقارن امسال به برنامه هاي انقلاب معنويت خاصي بخشيده است.

مسئولان استان در ادامه برنامه با اهداي گل بر مزار شهداي انقلاب و دفاع مقدس ياد و خاطره رادمردي ايثارگران را گرامي داشتند.

کد مطلب 285880

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