بررسي راه هاي بهبود روابط دمشق- واشنگتن در ديدار هيئتي آمريكايي با بشار اسد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه النهار، رئيس جمهوري سوريه هيئتي ازشوراي منافع ملي آمريكا به رياست "اردوارد بيك" را به حضور پذيرفت.

بشاراسد دراين ديداردرباره روابط سوريه - آمريكا و روش هاي فعال و پويا كردن اين روابط با يكديگر به مذاكره پرداخت.

از ديگر موضوعاتي كه دراين نشست مورد بررسي قرارگرفت؛ برقراري امنيت و ثبات درمنطقه براساس اجراي مذاكرات و شنيدن راي و نظرهاي دوطرف و ديگرآرا عنوان شد.

دربيانيه دفتررياست جمهوري سوريه آمده است: "اسد درخلال اين نشست و مذاكرات، مواضع سوريه را درمورد حوادث وتحولات منطقه اعلام كرد؛همچنانكه دراين نشست درباره موضوعاتي ازقبيل تروريسم و مبارزه با آن و همچنين تحولات عراق واوضاع فلسطين نيزبحث وتبادل نظرشد و بشار اسد مواضع خود را نسبت به اين موضوعات نيز ابراز كرد"

در ادامه اين بيانيه با تاكيد برضرورت تكيه برحق وعدالت و تمايل بر برقراري صلح درجهان و منطقه اعلام شد اين هيئت آمريكايي براهميت نقش محوري سوريه درمنطقه تاكيد كرد.

فاروق الشرع وزير امورخارجه سوريه نيزضمن ديداربا اعضاي اين هيئت آمريكايي درمورد طرح صلح عربي و روابط سوريه ولبنان با يكديگر گفتگو كردند.

تقريبا ازيك سال پيش پس ازآنكه واشنگتن "ارگرت اسكوبي"سفيرخود در دمشق را درتاريخ 20 فوريه فراخواند،آن هم كمتر از يك هفته از ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان، روابط سوريه و آمريكا متشنج شد و روابط دوكشور به ديدارها و تماس هاي محدود عماد مصطفي سفير دمشق در واشنگتن با برخي از مقامات آمريكايي و همچنين سفر هيئت ها و شخصيت هاي آمريكايي طي ديدارهايي ويژه محدود شد.

روزنامه النهاربه زمان اين ديدار هيچ اشاره اي نكرد.