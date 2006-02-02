نخست وزير دانمارك رسما از جهان اسلام عذرخواهي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، "اندرس فاگ راسموسن" شب گذشته در گفتگوي اختصاصي با شبكه خبري العربيه در كپنهاگ تصريح كرد كه كشورش هيچ دشمني و خصومتي با جهان اسلام ندارد و همواره به دنبال تقويت روابط خود با مسلمانان است.



وي به نقش مهم و تاثيرگذار تمدن اسلامي درجهان اشاره كرد و گفت: ما هرگونه تهاجم و اهانتي را عليه هر ديني از اديان الهي محكوم مي كنيم، اما بايد مراقب باشيم تا برخي گروههاي تندرو از چنين تنشي به نفع خود سوء استفاده نكنند.



نخست وزير دانمارك اعلام كرد كه از اهانت اخير به مقدسات مسلمانان متاثر شده است .



وي در اظهاراتي كه نشان دهنده ضعف و ناتواني دولتش در مقابل رسانه هاي اين كشور به بهانه دفاع از آزادي بيان و انديشه است، گفت : "نكته اي كه بايد بگويم اين است كه بايد ويژگي جهان غرب را درك كنند، ما نمي توانيم رسانه ها را به هر شكلي كه مي خواهيم اداره كنيم."



راسموسن افزود:" مسلمانان در دانمارك در بخشهاي مختلف اقتصادي و سياسي مشاركت دارند."



روزنامه "جيلاندزبوستن" 30 سپتامبر گذشته 12 كاريكاتورتوهين آميز بر ضد مقدسات مسلمانان ترسيم كرد كه خشم مسلمانان را در دانمارك و خارج آن به دنبال داشت.

به دنبال انتشار تصويرموهن از نبي اكرم (ص) و بازتابهاي آن در جهان عرب و اسلام و همچنين عكس العمل همه مسلمانان نسبت به اين موضوع و حتي فراخوانده شدن سفير عربستان از دانمارك، سردبيرروزنامه جيلاندزبوستن" دانمارك از جهان اسلام عذرخواهي كرد.

نمايندگان مسلمانان دانماركي روز گذشته اظهار داشتند: آنها عذرخواهي روزنامه دانماركي را پذيرفته و خواستار بكارگيري لحن معقول تري درباره اسلام و مسلمانان و به رسميت شناختن دين اسلام در اين كشور اروپايي شدند.

وزراي كشور عرب هم در نشست خود در تونس خواستار اشد مجازات براي طراحان كاريكاتور توهين آميز به ساحت مقدس پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) شدند.



اين در حالي است كه هفت نشريه در كشورهاي فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند و اسپانيا، اهانت روزنامه دانماركي را با انتشار مجدد كاريكاتورهاي موهن درباره پيامبر اسلام (ص) تكرار كردند و مدعي شدند كه اين اقدام در دفاع از حق آزادي روزنامه هاي دانماركي و نروژي صورت گرفته است.

از سوي ديگر شبكه العربيه گزارش داد كه در پي اهانت يك روزنامه دانماركي به مقدسات اسلام، دولت اين كشوراز احتمال صدور فتواي براي حمله عليه نظاميان دانماركي در عراق به شدت نگران شده است.

سورين گاد وزير دفاع دانمارك اعلام كرد كه" فتوا ممكن است عبارت از دعوت به تحريم باشد كما اينكه مي تواند تهديد هم باشد، اما نظاميان ما در عراق تصميم گرفته اند با جديت با اين مسئله تعامل كنند."