كسي كه در راه اجراي قانون مانع تراشي كند متعلق به اين دولت نيست/ در فناوري صلح آميز هسته اي روي قدرت مردم خودمان حساب كرده ايم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بوشهر، احمدي نژاد كه صبح امروز در ادامه سفر خود به بوشهر در جمع مردم بندر "دير" سخن مي گفت، با اشاره به مشكلات موجود در اين شهر كه توسط مردم بيان شد، اظهار داشت : مشكلات كشتيراني، ماهيگيري و گاز مصرفي شهرها و همچنين در مورد راه و توسعه پتروشيمي و پارس شمالي از جمله مسائلي است كه امشب در جلسه هيات دولت تصميم گيري مي كنيم.

رئيس جمهور همچنين در پاسخ به تمايل مردم بندر "دير" براي تاسيس يك دانشگاه در اين منطقه گفت : به طور كامل موافق توسعه دانشگاه هستم و از رئيس دانشگاه پيام نور مي خواهم كه در زودترين زمان ممكن، شعبه اي از اين دانشگاه را در اين شهرستان احداث كند و اگر نياز بود شخصا كمك مي كنم.

وي در زمينه تجهيز بيمارستان اين شهر نيز اظهار داشت : با استاندار صحبت شده است كه بودجه لازم براي بيمارستان نيز اختصاص داده شود تا بيمارستان شما فعال شود.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود تاكيد كرد : حضور مسئولان و ادارات مختلف براي خدمت رساني و حمايت از مردم و رفع مشكلات آنان است. كسي كه در اداره بنشيند و وقت تلف كند و در راه اجراي قانون مانع تراشي كند، متعلق به اين دولت نيست.

رييس جمهور اضافه كرد : از استاندار خواسته ام گوش هر مدير دستگاه هاي دولتي استان را كه فكر مي كند در دوران طاغوت است و به جاي آنكه خادم مردم باشد حاكم آنان باشد را بگيرد و از آن اداره بيرون بياندازد.

وي با اشاره به شعار دولت نهم گفت : هم استاندار و هم شما مطمئن باشيد كسي كه بخواهد به اين رويه ادامه دهد خودم با او برخورد مي كنم چون مناصب اداري ارث پدري كسي نيست.

رييس شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان افزود: ما در راه به دست آوردن فناوري صلح آميز هسته اي بر روي قدرت مردم خودمان حساب كرده ايم و تمام تلاش خود را براي به دست آوردن اين فناوري صلح آميز و ساير تكنولوژي هاي روز دنيا به كار خواهيم بست.

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد : امروز ملت ايران پناهگاه همه عدالت طلبان و آزادي خواهان در جهان است و ايستادگي ملت ايران بر همه جهان اثر گذاشته است.