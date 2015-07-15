بازیکنان هدف پویان قم برای حضور در لیگ برتر هندبال مشخص شدند

زهرا احمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان قم با وجود تحمل شرایط دشوار مالی و پشتیبانی برای حضور در لیگ برتر هندبال کشور آماده می‌شود در حالی که این تیم با حداقل تغییر نسبت به فصل قبل وارد لیگ برتر می‌شود.

وی افزود: در فهرست تیم هدف پویان بازیکنانی حضور دارند که همگی بومی هستند و حتی یک بازیکن غیر قمی در ترکیب این تیم وجود ندارد و این یک شاخص ویژه برای هدف پویان است ضمن این که ۲ بازیکن جوان‌تر برای افزایش تجربه حضور در مسابقات رسمی در ترکیب این تیم قرار گرفته است.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان قم گفت: پس از انجام تمرینات پیش فصل، فهرستی شامل ۱۵ بازیکن برای شرکت در لیگ برتر تهیه شد که حانیه خسروی، فاطمه ابراهیمی، الناز قاسمی، نوریه عباسی، فاطمه راد صفت و زهرا احمدی جمعی از این نفرات را تشکیل می‌دهند.

احمدی نیا بیان داشت: سایر نفرات تیم هدف پویان قم شامل فاطمه رجبی، مرضیه افشاری، فاطمه مریدی، فاطمه خلیلی بهفر، منیره سادات برقعی، مهدیه کرمانی، زهرا خوش‌لهجه، زهرا شکوهی راد و رقیه محمدرضایی هستند که این بازیکنان سال گذشته نیز در ترکیب تیم هدف پویان که قهرمان لیگ دسته اول کشور شد حاضر بودند.

وی عنوان کرد: اکرم السادات حسینی به عنوان سرپرست تیم هندبال هدف پویان جوان و فرشته شکوهی به عنوان کمک‌مربی این تیم فعالیت می‌کند و امیدواریم بتوانیم نماینده شایسته‌ای برای ورزش بانوان قم در عالی‌ترین سطح هندبال کشور باشیم.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان قم درباره وضعیت حامی مالی این تیم تصریح کرد: مذاکراتی طی هفته گذشته با بخش خصوصی انجام شد که در آخرین لحظه به نتیجه نرسید با این حال کماکان در حال رایزنی برای جلب نظر بخش خصوصی هستیم تا مشکلات مالی تیم حل شود.