8 قطب گردشگري استان اردبيل معرفي شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، جلسه كارگروه تخصصي گردشگري و ميراث فرهنگي روز گذشته به رياست معاون امور عمراني استاندار اردبيل در محل استانداري برگزار گرديد .

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان در اين جلسه با اشاره به كاهش اعتبارات گردشگري از 120ميليون تومان در سال 83 به 37 ميليون تومان در سال جاري اظهار داشت : اگر گردشگري را دومين پايه توسعه استان در نظر بگيريم ارتقا و توسعه آن در گروه تخصيص اعتبارات بيشتر محقق خواهد شد.

مسعود علويان از سبلان ، سرعين ، فندقلو ، خلخال ، نئور ، شورابيل ، نير و مغان به عنوان 8 قطب گردشگري مورد تصويب كارگروه ياد كرد و افزود : دفتر امور شهري و روستايي استانداري 11 روستا را به عنوان روستاهاي هدف گردشگري براي توسعه فعاليتها و گسترش زمينه آنها مطالعه و بررسي مي كند كه مطالعات دو روستاي موييل و انار در مشگين شهر به اتمام رسيده است.

وي به استعدادها و توانمندي هاي گردشگري استان در زمينه هاي مختلف به برگزاري جشنواره ها و نمايشگاههايي در سالهاي آتي اشاره كرد و گفت: برگزاري همايش ملي آبدرماني ، سوگواره مذهبي ، برگزاري هفته جهانگردي در استان به صورت ملي ، نمايشگاه گردشگري و صنايع وابسته ، نمايشگاه صنايع دستي ، جشنواره گردشگري شهرستان ها ، جشنواره كشاورزي (كه شامل جشنواره هاي گيلاس در هير و انگور در مشگين شهر است )و... به تصويب كارگروه رسيده است .