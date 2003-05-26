ستادهاي نظارت بر ثبت نام دانش اموزان تشكيل شد

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، مدير روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با ييان اين مطلب افزود : ستاد نظارت با هدف نظارت برامر ثبت نام دانش آموزان ، با حضور رييس و معاونان اداره ، مسوولان آموزش و پرورش دوره هاي تحصيلي ، كارشناس بازرسي و پاسخگويي به شكايات و سه نفر از مديران منتخب مدارس تشكيل شده است .

غلامرضا نيكبخت در ادامه گفت: ثبت نام در مدارس بايد بر اساس مقررات و با برنامه ريزي دقيق صورت گيرد ودر صورت تخلف با متخلفين برطبق مقررات بر خورد خواهد شد .

وي تصريح كرد: ستاد هاي ثبت نام موظف به اطلاع رساني شفاف و به موقع به خانواده ها هستند و بايد در اطلاعيه اي شرايط ثبت نام دانش آموزان را با توجه به دستور العمل هاي مربوط به واحد هاي آموزشي ارسال كنند تا مدارس نسبت به آگاهي اولياي دانش اموزان در اين زمينه اقدام كنند .

نيكبخت در پايان يا دآور شد : با توجه به نامگذاري سال جاري به نام سال نهضت خدمت رساني به مردم توسط مقام معظم رهبري و توصيه هاي رييس جمهور ستاد هاي ثبت نام موظف به رعايت تكريم ارباب رجوع هستند .