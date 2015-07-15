به گزارش خبرنگار مهر، تجربه نشان داده که آموزش غیرمستقیم موضوعات دینی و مذهبی، در مقایسه با روش‌های مستقیم، کاربرد و تاثیرگذاری بیشتری دارد. استفاده از قالب هنر، یکی از روش‌های غیرمستقیم و «جدول کلمات متقاطع» یکی از هنرهاست.

جدول، یک سرگرمی خوب و شادی آور است که با حل آن می‌توان داشته‌های ذهنی را بازیابی کردو همین فرآیند، کمک فراوانی به جوان نگه‌داشتن مغز می‌کند و از سوی دیگر، به مدد اندوخته‌های قبلی به معلومات جدید می‌توان دست یافت.

امروزه با رشد سرگرمی‌های دیجیتال و گرایش همگان به این تکنولوژی‌های مدرن و خالی از دانش‌افزایی و از طرفی کم رنگ شدن اطلاعات عمومی آنها در زمینه دین و مذهب، حل جدول یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای پربار کردن ظرفیت‌های ذهنی است.

کتاب «جدول‌های متنوع مذهبی»، می‌کوشد با آموزش و یادآوری گوشه‌ای از مطالب گسترده دینی و مذهبی، اوقات فراغت خوش، سالم و کم هزینه‌ای را برای علاقه‌مندان فراهم کند. در همه جدول‌ها، ساین اصل مهم مورد توجه بوده که برای دستیابی به پاسخ سوالات دشوار، از پرسش‌های آسان کمک گرفته می‌شود.

حسین کریمشاهی بیدگلی، از ۲۵ سال پیش تاکنون، سابقه طراحی جدول دارد و به گفته خود خوشحال است از این‌که جدول، وسیله‌ای برای ارتباط و گفتگو بین دست کم دو نفر برای رسیدن به پاسخ یک سوال و پلی برای رسیدن به دوستی‌هاست.

«عاشورا، بعثت، صحیفه سجادیه، غدیریه، نام‌های قرآنی، گنبد و گلدسته، انتظار و...» مواردی هستند که در کتاب «جدول‌های متنوع مذهبی» به آن اشاره شده. این کتاب در ۳۲۰۰ نسخه و به قیمت ۵۰۰۰ تومان، از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده است.