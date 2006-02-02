نسل فعلي ادبيات به عنوان سرمايه فرهنگي كشور بايد حفظ شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، حميد حسام كه شب گذشته در نشست مشترك مسئولان بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با شاعران معاصر و فعالان حوزه ادبيات دفاع مقدس سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : طي دو سال اخير جهت جديدي را در جريان كنگره هاي شعر دفاع مقدس دنبال مي كنيم و به بهره گيري از نظرات كارشناسي فعالان ادبي كشور نيز اعتقاد راسخ داريم .



معاون انتشارات و ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با تقدير از شاعران معاصربه خاطر استقبال گسترده از برگزاري چهاردهمين كنگره شعر دفاع مقدس در كرمانشاه و قصرشيرين ، تصريح كرد : " شعرخواني " سنت جاري همه كنگره هاي شعربوده و ادامه خواهد يافت ، اما بنا داريم كه شعرخواني را با نقد و تحليل توام سازيم كه بخشي از اين تصميم دركنگره چهاردهم عملي شد و انشاء الله در آينده با قوت بيشتر ادامه خواهد يافت .



حميد حسام با تاكيد بر اين كه تلاشهاي صورت گرفته درسالهاي پيشين طي برگزاري كنگره هاي شعر دفاع مقدس ، ارجمند و در خور تقدير بوده است ، يادآور شد : هدف ما ايجاد حركتي ملي در حوزه شعر دفاع مقدس است ، نسلي كه كه پيش روي ماست ، سرمايه هاي ادبي و فرهنگي نسل فعلي است كه بايد حفظ شود .



معاون انتشارات و ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ، خاطرنشان ساخت : ايجاد انس و الفت با ادبيات دفاع مقدس و قرابت با خود دفاع مقدس نيز از ديگر محورهايي است كه دنبال مي شود كه حضور اهل ادب در طلائيه و قصر شيرين ( از مناطق مرزي و جنگ زده ) از مصاديق آن بود و به طور قطع در توليدات فكري ، فرهنگي و ادبي اهل قلم متعهد ما نيز محصول متفاوتي نسبت به برنامه هاي مشابهي كه در مركز برگزار مي شود ، خواهد داشت .



حميد حسام در پايان سخنان خود با تاكيد بر ضرورت تجليل از اهل قلم و شاعران دفاع مقدس به عنوان نقش آفرينان عرصه ادبيات دفاع مقدس ، گفت : تجليل از شاعراني كه در قيد حيات هستند ، در كنار شاعراني كه از جهان رخت بر بسته اند نيز ، از سنت ها و هدف هايي است كه در كنار ساير اهداف كنگره آن را دنبال مي كنيم ، همچنين از اسوه هاي دفاع مقدس يعني شهداي سلحشوري كه همواره به عنوان سوژه ها و موضوعات مقدس مورد توجه هنرمندان و شاعران قرار داشته و خواهد داشت .



به گزارش مهر ، در آغاز اين نشست دو ساعته ، حسين اسرافيلي و پرويز بيگي حبيب آبادي به قرائت اشعاري با موضوع عاشورا و دفاع مقدس پرداختند . اسماعيل اميني ، نادر بختياري ، آرش شفاعي ، شيرينعلي گلمرادي ، وزوان ، مرتضي اميري اسفندقه ، عبدالرحيم سعيدي راد ، ابوالفضل نظري ، علي محمد مودب و ... از ديگر حاضران در اين نشست بودند .



سردار ميرفيصل باقر زاده - رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و علي رضا قزوه - شاعر و دبير چهاردهمين كنگره شعر دفاع مقدس موفق به حضور در اين نشست نشدند . مشفق كاشاني و عبدالجبار كاكايي از اعضاي شوراي سياستگذاري كنگره هاي شعر دفاع مقدس نيز از غايبان اين نشست بودند .

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