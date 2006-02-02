احمد عربلو : بايد تاريخ انقلاب اسلامي را براي نسلهاي جديد تدوين كنيم





اين نويسنده معاصر درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در زمينه ادبيات انقلاب در حوزه كودك و نوجوان آنطور كه بايد و شايد كار نشده و بيشتر آثاربراي بزرگسالان است اما به نظر من يك نوع ادبيات داستاني خاصي بعد از انقلاب به عنوان ادبيات داستاني انقلاب اسلامي رشد كرد و نويسندگاني نيز مطالبي نوشته اند اگرچه هنوزجا براي كامل شدن وجود دارد .

احمد عربلو خاطرنشان كرد : درزمينه تاريخ نگاري اثري قابل ذكر توليد نشده است ، يعني ما بيشترروزشمار داشته ايم اما اينكه بخواهيم تاريخ منسجمي را براي مخاطبان تدوين كنيم بايد توسط كارشناسان ، كار كارشناسي صورت بگيرد ، چرا كه ما در زمينه تاريخ نگاري بسيار ضعيف عمل كرده ايم .

مدير سابق دفتر ادبيات مقاومت حوزه هنري ( واحد كودك و نوجوان ) تصريح كرد : آنچه درزمينه داستان نويسي داشته ايم ازيك نوع آرامانگرايي خاصي پيروي مي كرده كه به نظرمن قابل ارزش و تامل است ، يعني نويسندگاني كه به سمت نوشتن در مورد انقلاب روي آوردند و ادبيات انقلاب اسلامي را خلق كردند با همين روحيه آرامانگرايي وارد اين حوزه شدند وظيفه ما هم اين است كه بتوانيم به يك نحوي شرايط معنوي را براي نويسندگان محيا كنيم كه نويسندگان ما علاقه به نوشتن آثار قوي در زمينه انقلاب داشته باشند .

سردبيرماهنامه سروش كودكان يادآور شد : درست است كه ما مي توانيم به صراحت بگوييم كه يك نوع ادبيات داستاني انقلاب اسلامي بعد از انقلاب توليد كرده ايم اما واقعيت اين است كه بعد از گذشت اين همه سال هنوزاين ادبيات جوان است و جاي پرداختن بسيار دارد ، به طوري كه ما هنوز رمان و داستان كوتاه خوب و قوي نداشته ايم ، البته درست است كه ادبيات انقلاب هويت پيدا كرده اما هنوزكامل نشده است .

اين نويسنده معاصر كه در حوزه طنزنويسي نيز تلاشهايي مكتوب از خود بروز داده است ، اظهار داشت : جنگ به ما فرصت نداد كه انقلاب را به درستي براي خود تجزيه و تحليل كنيم اما حسن آن ، متولد شدن ادبيات جنگ و دفاع مقدس است كه به واقع ادبيات خاصي است ، اين ادبيات بسيار دوست داشتني و با ارزش است ما در زمينه ادبيات جنگ به يك نوع ادبيات خاصي در داستان نويسي و نقل خاطرات رسيديم كه شايد بتوانيم بگوييم كه تنها مختص خود ما مي باشد .

احمد عربلو در پايان گفت و گو با مهر ؛ گفت : انقلاب و دفاع مقدس ، متصل به هم بودند و اين امرباعث شد كه ما بيشتربه ادبيات دفاع مقدس روي آوريم ، اما زمينه سازي در مورد تدوين تاريخ انقلاب براي نسلهاي جديد بايد صورت بگيرد و منابعي را براي نويسندگان جوان درنظرگرفت تا با استفاده ازآن منابع دست به نگارش بزنند ، زيرا ما تاريخ مدون و علمي در زمينه انقلاب نداشته ايم پس نمي توانيم خوراك معنوي به نويسندگان جوان بدهيم ، بايد افرادي مسئول تدوين اين امرباشند و نويسندگان جوان هم با استفاده از اين منابع آثار خوبي را خلق كنند .