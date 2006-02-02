مردم قم روز جمعه در محكوميت اقدامات دشمنان راهپيمايي مي كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، شوراي هماهنگي تبليغاتي اسلامي استان قم اعلام كرد مردم قم بعد از نماز پرشكوه جمعه براي محكوم كردن اهانت بي شرمانه مطبوعات كشورهاي اروپايي به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشان اسلام راهپيمايي خواهند كرد.

ماه سپتامبر گذشته، روزنامه جولندپستن 12 كاريكاتور از حضرت محمد (ص) منتشر كرد كه اين كاريكاتورها موجبات خشم مسلمانان سراسر جهان را فراهم كرد. اين اعتراض ها زماني به اوج خود رسيد كه يك مجله در نروژ نيزاقدام به انتشار مجدد اين تصاوير كرد و در يك نشريه ديگر در سوئد نيز آن را به چاپ رساند.

اين درحالي است كه پنج ماه پس ازانتشارتصويرتوهين آميزازپيامبر اكرم (ص) دريك روزنامه دانماركي و بدنبال آن فراخوان سفيرعربستان ازاين كشور، رئيس تحريريه روزنامه دانماركي به طور رسمي از جهان اسلام عذرخواهي كرد.

در چارچوب انتقادهاي جهان اسلام عليه انتشار اين گونه تصاوير اهانت آميز، بسياري از سازمان ها و دولت هاي اسلامي همچون اتحاديه عرب، دولت هاي سودان، سوريه، ايران، لبنان، عربستان و كشورهاي ديگر اهانت به اسلام و مسلمانان را به شدت محكوم كردند.

به گزارش "مهر"، اين راهپيمايي در مسير مصلاي قدس، خيابان شهدا حرم مطهر حضرت معصومه انجام مي گردد.