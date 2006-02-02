شوراي روابط اسلامي-آمريكايي خواستار ديدار با سفراي دانمارك و نروژ شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كاريكاتورهاي توهين آميز به ساحت پيامبر(ص) براي اولين بار در ماه سپتامبر در يك روزنامه دانماركي منتشر شد و يك مجله نروژي نيز اين اقدام را تكرار كرد.

كاريكاتورهاي توهين آميز به رسول اكرم(ص) كه تحت قوانين اسلام ممنوع محسوب مي شود موجبات خشم مسلمانان سراسر جهان را فراهم كرد و حتي تحريمهاي اقتصادي و سياسي را براي دو كشور مذكور به همراه آورد.

اين درشرايطي است كه روز گذشته كشور اروپايي آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند و اسپانيا به نام آزادي مطبوعات اقدام به انتشار مجدد اين كاريكاتورها كردند.

نهاد اعواد، مدير اجرايي شوراي روابط اسلامي – آمريكايي طي نامه اي به سفير دانمارك همكاري با اين شورا را به عنوان پلي ميان جامعه مسلمانان سراسر جهان و دولت دانمارك توصيف كرده است.

وي پيشنهاد كرده است اين شورا با سفير دانمارك در ايالات متحده ديداري داشته باشد كه طي آن زمينه هاي همكاري دوجانبه براي حل اين مشكل بررسي شود.

به گزارش شوراي روابط اسلامي- آمريكايي اعواد گفت: همه ما براي آزادي بيان و حق داشتن افكار انتقادي ارزش قائل هستيم؛ اما در اين رابطه بايد از قضاوت صحيح و عقل سليم بهره بگيريم تا اقداماتي كه به نام آزادي بيان انجام مي شود اهانت به ديگران نبوده و انزجار را ترويج نكند.

وي يادآورد شد: اقدامات آموزشي بهترين پاسخ به چنين رويدادي محسوب مي شود.

شوراي روابط اسلامي – آمريكايي، بزرگترين گروه آزاديهاي مدني مسلمانان است كه رسالت خود را افزايش درك اسلام، ترويج گفتگو، حمايت از آزاديهاي مدني، قدرتمند كردن مسلمانان، ايجاد ائتلافهايي براي حمايت از عدالت و تفاهم دو جانبه مي داند.

اين شورا تاكنون اقدامات گسترده اي عليه چندين مجري راديويي به علت توهين به اسلام به نام آزادي بيان صورت داده است.

