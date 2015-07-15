تنها ۳۰ درصد از اماکن اقامتی مشهد تاییدیه ایمنی آتش نشانی دارند

آتشپاد دوم حسن جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر نبود سیستم ایمنی مناسب در اماکن اقامتی شهر مشهد را مهمترین مشکل این اماکن دانست و گفت: بقیه این مراکز یا تاریخ تاییدیه آنها گذشته است و یا اینکه اصلا آن را ندارند.

وی افزود: تامین و نگهداری از سیستم‌های ایمنی بسیار مهم است ممکن است یک مرکز اقامتی سیستم ایمنی مناسبی داشته باشد اما از رده خارج باشد. بحث سیم کشی آنها نیز مطرح است. سیستم اعلام حریق اتوماتیک و اطفای حریق، خاموش کننده‌ها و سیم کشی ها و دودکش‌ها ممکن است دچار مشکل باشد. ما در مراجعاتمان به این اماکن اخطار لازم را می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که برای گرفتن تاییدیه حتما به سازمان آتش نشانی مراجعه کنند اما این سازمان نیروی قهریه نیست که بتواند آنها را مجاب به چنین کاری کند. به همین دلیل یا آنها مراجعه نمی کنند و یا درحال رفع نواقص هستند. بنابراین سازمان آتش نشانی فقط می تواند تذکر بدهد.

جعفری با بیان اینکه ۷۰ درصد اماکن اقامتی در مشهد اخطار این سازمان را گرفته اند گفت: در مشهد سه گروه اماکن اقامتی داریم که شامل هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر است. اما خانه مسافرهایی که مجوز دارند زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کار می کنند که تعدادشان در مقابل اماکن غیر مجاز کم است. با این حال مهمانپذیرها دارای ساختمانهای قدیمی تری هستند و سیستم ایمنی آنها نیز قدیمی است اما این موضوع تنها ملاک نیست چون ممکن است ساختمان قدیمی باشد اما مدیر آن مهمانپذیر سیستم ایمنی ساختمان را به روز کرده باشد.

جعفری بیان کرد: مراکز اقامتی بیمه آتش سوزی دارند و این بیمه ها اختلال در کار ما ایجاد کرده است. مدیران مراکز اقامتی چون بیمه دارند خیالشان راحت است درحالی که باید الزام شود که بیمه شدن یک مرکز اقامتی منوط به داشتن تاییدیه سازمان آتش نشانی است در این صورت هر مرکز می بایست هر سال این تاییدیه را به روز کند و سیستم ایمنی ساختمان نیز به روز شود. به عنوان مثال باید در زمانی که بیمه ها می خواهند مکانی را بیمه کنند اول بپرسند آیا تاییدیه دارید یا نه. در صورت داشتن این تاییدیه آن مرکز را بیمه کنند.

وی در پاسخ به اینکه در آتش سوزی مراکز اقامتی بحث جان گردشگران مطرح است گفت: این موضوع تفکیک نشده است. از سوی دیگر این مراکز زیر نظر اتحادیه ها هستند و آنها نیز با ما همکاری دارند اما در این موضوع بحث بر سر الزام واحدهای زیر مجموعه برای گرفتن تاییدیه ایمنی است.

جعفری گفت: از اوایل سال جدید بحث بازدیدها و اخطارهای قضایی به مراکز اقامتی را شروع کرده ایم، یک سری از مدیران مراکز اقامتی به ما مراجعه کرده اند اما تعدادشان اندک است.