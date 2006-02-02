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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۶

مرتضوي استاندار خراسان جنوبي در پيامي به مناسبت دهه مبارك فجر:

پيروزي انقلاب اسلامي دستاوردي از حماسه عاشورا است

پيروزي انقلاب اسلامي دستاوردي از حماسه عاشورا است

استاندار خراسان جنوبي به مناسبت گراميداشت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و دهه فجر در پيامي گفت: پيروزي انقلاب اسلامي دستاوردي از حماسه عاشورا است.

به گزارش خبرنگار "مهر" از بيرجند، سيد صولت مرتضوي در اين پيام خطاب به مردم خراسان جنوبي گفت كه حماسه خونين عاشورا و نهضت پرثمر كربلا، بيرق حماسه و استواري در برابر ظلم و بيداد را براي بام زمانه برافراشت و اينچنين براي هميشه الگويي سراسر عبرت و درس شد تا فرهنگ شهادت، فداكاري و ايثار، فطرت خدايي تمام مبارزان راه عقيده را به جوشش وا دارد و حق جويي طلب كند و زمستان سرد افسردگي و نااميدي را به بهار اميد و پيروزي پيوند دهد.

اينك در آستانه بيست و هفتمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه به حق، معجزه قرن لقب گرفت ضمن پاسداشت اين ايام سراسر خاطره، ياد و نام شهيدان گلگون كفني را كه در راه حق و آزادي، به سالار شهيدان كربلا و ياران باوفايش اقتدا كردند، گرامي مي داريم و روزهاي عزا و ماتم خاندان رسالت را در محافل معنوي و پر شورمان به سوگ مي نشينيم.

مرتضوي در پايان تاكيد كرد: مردم شريف استان خراسان جنوبي نيز در اين روزهاي پرشكوه و در سالي كه به يمن حضور پر بركت رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و هيات محترم دولت، نويد دهنده روزهاي پر افتخاري در آينده منطقه است،  با حضور غرور آفرينشان در مراسم ويژه اي كه ضمن ارج نهادن به حماسه هاي دليرمردان و شيرزنان ميهن اسلامي مان، يادمان قيام پرشور اباعبدالله الحسين (ع) را نيز به طور باشكوه برگزار خواهند نمود.

کد مطلب 285911

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