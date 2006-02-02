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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۰

صبح امروز صورت گرفت ؛

بازديد وزير كشور از نيروگاه اتمي بوشهر

بازديد وزير كشور از نيروگاه اتمي بوشهر

پور محمدي وزير كشور صبح امروز از نيروگاه اتمي بوشهر بازديد كرده و از نزديك با روند تكميل و بهره برداري از اين مجموعه آشنا شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بوشهر ، مصطفي پورمحمدي صبح امروز ضمن بازديد از توربين، ژنراتور ، رآكتور و ديگر بخش هاي نيروگاه اتمي بوشهر ، از نزديك با روند تكميل و ساخت اين مجتمع آشنا گرديد.

مسئولان نيروگاه اتمي بوشهر نيز با پخش اسلايدهاي مختلف، توضيحاتي را در خصوص بهره برداري از اين نيروگاه به وزير كشور ارائه كردند.

به گزارش "مهر"، هم اكنون ديگر وزراي كابينه با حضور در مراكز و ادارات مختلف استان بوشهر با مشكلات و نيازهاي اين استان از نزديك آشنا شده و گزارش خود را براي طرح در هيات دولت آماده مي كنند.

ششمين جلسه استاني هيات دولت، امشب در بوشهر برگزار خواهد شد و مصوبات مختلفي براي تسريع در محروميت زدايي و توسعه استان به تصويب خواهد رسيد. 

کد مطلب 285920

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